Seks idrettskretser varsler støtte til Al-Samarai – ingen til Kjøll foreløpig

Samtidig er det begrenset støtte til sittende idrettspresident Berit Kjøll. Det viser en kartlegging NTB har gjennomført blant landets elleve idrettskretser.

Den største idrettskretsen, Viken, som har 13 stemmer på idrettstinget, uttaler at den følger valgkomiteens innstilling og dermed går for Zaineb Al-Samarai.

Det samme gjør idrettskretsene Trøndelag (åtte stemmer), Innlandet (åtte stemmer), Troms og Finnmark (sju stemmer), Oslo (fem stemmer) og Møre og Romsdal (fire stemmer).

– Vi har hatt en grundig runde om både Zaineb og Berit i styret, og vi har intervjuet dem og spurt dem om hva de ønsker for norsk idrett. Vi var tidlig ute og signaliserte at vi ville støtte Zaineb, og i tillegg har vi stor tillit til valgkomiteen, sier styreleder Geir Knutsen i Troms og Finnmark idrettskrets til NTB.

Dersom alle delegatene fra de seks nevnte kretsene stemmer på Al-Samarai i presidentvalget, vil det sikre henne 45 av 75 stemmer fra kretsene.

Flere sitter på gjerdet

Fire idrettskretser opplyser at de ennå ikke har konkludert rundt støtte i presidentvalget. Nordland har på sin side fristilt sine delegater og lar dem stemme som de ønsker.

Ingen idrettskretser varsler på nåværende tidspunkt støtte til Kjøll.

– Vi skal prate med begge kandidatene i dag, og så skal vi ha et møte og diskutere litt. Vi kommer til å la tiden jobbe for oss de neste ukene før vi tar et standpunkt, sier styreleder i Rogaland idrettskrets, Siri Ommedal, til NTB tirsdag.

Flere av kretsene gjør det også klart at de ikke vil binde sine delegater, og det dermed ikke er gitt at alle deres stemmer går til det som blir kretsens foretrukne kandidat. Noen kretser skal møte begge kandidatene før de konkluderer.

Idrettstinget holdes i Bergen første helgen i juni.

Dette sier kretsene:

* Viken (13 stemmer): Zaineb Al-Samarai

* Vestland (8): Ikke avgjort

* Trøndelag (8): Zaineb Al-Samarai

* Innlandet (8): Zaineb Al-Samarai

* Vestfold og Telemark (7): Ikke avgjort

* Troms og Finnmark (7): Zaineb Al-Samarai

* Agder (6): Ikke avgjort

* Oslo (5): Zaineb Al-Samarai

* Rogaland (5): Ikke avgjort

* Nordland (4): Har fristilt sine delegater

* Møre og Romsdal (4): Zaineb Al-Samarai

Disse stemmer i presidentvalget:

* Idrettskretsene: 75 stemmer

* Særforbundene: 75 stemmer

* Idrettsstyret: 14 stemmer