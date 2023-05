Valget skjer på Idrettstinget i Bergen om snaut to uker.

– Kjølls mulighet ligger i at det er hemmelig valg og at delegater fra kretser eller særforbund stemmer noe annet enn det som er linjen til kretsene eller forbundene. Og at det graves opp en skandale eller saker fra idrettsstyret der Zaineb Al-Samarai (innstilt av valgkomiteen) har opptrådt uansvarlig. Det siste har jeg liten tro på, sier Selliaas til NTB.

Han er redaktør av nettstedet idrettspolitikk.no. Han publiserte mandag en artikkel med tittelen «Løpet er kjørt for Kjøll».

– Slik jeg vurderer situasjonen akkurat nå er Al-Samarai soleklar favoritt. Det virker som at idrettskretsene samler seg om henne, og så er det stadig flere særforbund som peker på henne som sin kandidat og ber om ro i rekkene. Det har vært mye uro i NIF de siste månedene og lekkasjer fra styret. Dette taler imot Kjøll, sier Selliaas.

– Norges Fotballforbund (fire stemmer) er det siste forbundet som har gjort akkurat det. Hvis kretsene samler seg og stemmer for Al-Samarai, så trenger hun bare åtte stemmer til for å sikre seieren.

For snart fire år siden vant Kjøll overraskende i en duell med favoritten Sven Mollekleiv.

