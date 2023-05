Brasil slukket Kristus-statuen i Rio i solidaritet med Vinicius-rasismen

Det skjedde på en dag da unggutten og Real Madrid-spilleren fikk oppbakking og støtte fra blant annet Brasils regjering og en hel fotballverden etter det Vinicius ble utsatt for i oppgjøret mot Valencia søndag kveld.

Statuen Cristo Redentor står på den 710 meter høye klippen Corcovado i Rio. Den er 38 meter høy og veier 1145 tonn.

Erkebispedømmet som har ansvaret for kristusstatuen koordinerte slukkingen med det brasilianske fotballforbundet og Observatoriet for rasemessig diskriminering innen fotballen.

– Cristo Redentors erkebispedømme tar avstand fra rasistiske angrep som Vinicius er utsatt for fra flere klubbers fans, og på Mestalla i Valencia kokte det for alvor over, het det i en uttalelse.

De skriver at lysene ble slukket som et symbol på den kollektive kampen mot rasisme og i solidaritet, og med spilleren og øvrige involverte som blir utsatt for fordommer verden over.