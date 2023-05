Skinnes Hansen forlater Rosenborg i sommer – enig med ny klubb

RBK.no skriver at angrepsspilleren er enig med en ikke navngitt klubb utenfor landets grenser.

– Det er alltid trist å miste spillere som bidrar slik som Synne. Men det er også et kvalitetstegn at spillere kan utvikle seg hos oss. Synne har vært god for oss og er en helprofesjonell utøver som vi ønsker lykke til videre, sier sportslig leder Mads Pettersen.

27-åringen signerte for Rosenborg foran 2021-sesongen. Da kom hun fra svenske Linköping.

– Det har vært en veldig vanskelig avgjørelse å ta, men jeg gleder meg også til å utforske nye utfordringer i et annet land. Jeg skal gi alt for Rosenborg i de siste kampene og håper å bidra så godt jeg kan til at vi når målene vi har satt oss for sesongen, sier Skinnes Hansen.

– Jeg er veldig takknemlig for tiden min i Rosenborg og muligheten jeg har fått til å utvikle meg som både som fotballspiller og person. Jeg har blitt veldig glad i klubben og alle de fantastiske menneskene som jobber og spiller her. Rosenborg-familien vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt, legger hun til.

Synne Skinnes Hansen har 27 landskamper fra Norge siden 2016.