Ruud kritisk til regel: – Burde diskuteres

Rune lå under 0-1 i sett og 3-4 i det andre settet da han ba om en pause for å få behandlet en tilsynelatende vond skulder. Ruud hadde akkurat brutt Rune for første gang i settet og styrte mot seier og finaleplass i Masters 1000-turneringen, men Rune snudde kampen totalt.

Etter nederlaget var Ruud usikker på om den medisinske timeouten var taktikk fra Runes side.

– Jeg vil gjerne tro at det ikke var det, men jeg vet ikke. Det var for skulderen. Jeg vet ikke. Da jeg brøt ham, servet han ikke spesielt sakte, synes jeg. Jeg vet ikke, det vil bare bli gjetting, sa Ruud.

– Men jeg synes at hvis du har smerter, har man rett til få hjelp av en fysio, la nordmannen til.

– Vet at mange misliker det

Etter pausen kom Rune hardt tilbake, brøt Ruud to ganger og sikret seg sett nummer to og tre. Ruud vant kun tre game etter at Rune fikk behandling.

– Regelen burde kanskje diskuteres litt, fordi jeg synes det er mange tilfeller hvor noen tar en medisinsk timeout før motstanderens serve. Jeg vet at mange folk misliker det, for det kan ødelegge rytmen når du må vente på å serve. Jeg vet ikke om det er noe som kanskje vil bli endret i framtiden, sa Ruud.

Nordmannens semifinale i storturneringen i Roma må ses på som en stor opptur etter en varierende sesong. Med unntak av seier i ATP 250-turneringen i Estoril har det vært mange tidlige exiter denne sesongen.

Geneve-trippel?

Nordmannen og Rune kan møtes igjen når Grand Slam-turneringen Roland-Garros går i gang i slutten av mai. I fjor tok Ruud seg til finalen, der det ble tap for Rafael Nadal.

Denne uken er det ATP 250-turneringen i Genève som står på programmet for Ruud. 24-åringen vant turneringen både i 2021 og 2022.

Verdensfirer Ruud er førsteseedet i Sveits og er direkte videre til 2. runde. Der venter vinneren av kampen mellom Hugo Dellien (160 på ATP-rankingen) og Jeffrey John Wolf (49).

