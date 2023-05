Real Madrid har anmeldt rasisme mot Vinicius

Det opplyser den spanske storklubben på sin nettside.

«Real Madrid viser sin sterkeste avsky og fordømmer hendelsene som fant sted mot vår spiller Vinicius Junior», skriver klubben.

Hendelsene skjedde i søndagens 0-1-tap for Valencia. Vinícius, som ble utvist på overtid, hevder at flere supportere kom med rasistisk hets underveis i kampen.

I etterkant kom stjernespilleren med en kraftsalve mot spanske fotballtopper.

«Rasisme er normalt i La Liga. Fotballforbundet synes det samme, og motstanderne oppfordrer til det. Jeg er så lei meg. Ligaen som en gang tilhørte Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo og Messi, tilhører i dag rasistene», skrev han på Twitter.

– Ni tilfeller av rasisme

La Ligas president Javier Tebas gikk ut på Twitter og mislikte at Vinícius anklaget ligaen for ikke å gjøre noe.

Mandag var Tebas igjen ute på Twitter:

«Denne sesongen har det vært ni tilfeller av rasistiske fornærmelser (åtte av dem har vært mot Vinicius). Vi identifiserer alltid lovbryterne og tar klagen til lovgivende organer», skriver Tebas.

Vinicius var tett på å havne i fysisk klammeri med Valencia-tilhengere midtveis i annen omgang søndag. Han pekte opp mot tribunen bak hjemmelagets mål for å få fram at han igjen hadde blitt et offer for rasistiske tilrop.

Støtte

Etter hendelsen på Mestalla har det kommet støtte til Real Madrid-stjernen fra alle kanter.

«Du er ikke alene. Vi er med deg og støtter deg», skrev PSG-stjernen Kylian Mbappé på Instagram.

Den engelske spillerforeningen PFA har også uttrykket sin støtte.

«Når enkeltpersoner uttaler seg mot rasisme eller sine personlige erfaringer med slik diskriminering, er det avgjørende at myndighetene ikke bare lytter og gir sympati eller fordømmelse. De må ta umiddelbare avgjørelser og gjøre effektive handlinger», skriver PFA.