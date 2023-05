Juventus trekkes ti poeng – spill i Champions League kan ryke

Avgjørelsen ble bekreftet av Italias fotballforbund mandag. Dermed er Juventus igjen i trøbbel i racet om Champions League-spill neste sesong.

Storklubben var tabelltoer på 69 poeng før dommen. Nå er den nede på 7.-plass med 59 poeng før bortekampen mot Empoli. Deretter venter oppgjør mot Milan (h) og Udinese (b) i avslutningen.

De fire beste ved sesongslutt tar seg til den gjeveste europacupen. Juventus kunne ha kvalifisert seg ved å vinne europaligaen, men der ble det stopp i semifinalen.

Frikjente flere

Domstolen har samtidig frikjent Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio og Enrico Vellano for anklagene.

En måned er gått siden Juventus fikk opphevet et trekk på 15 poeng som klubben ble ilagt i januar. Det skjedde etter en høring hos Italias olympiske komités (CONI) høyeste juridiske organ.

Vedtaket ble gjort i påvente av en ny behandling hos fotballforbundet.

Juventus er anklaget for å ha manipulert overgangssummer for å få regnskapet til å se bedre ut i perioden mellom første kvartal i 2019 og tilsvarende kvartal i 2021.

En av ni klubber

Saken er døpt «plusvalenza», et italiensk begrep som brukes for å beskrive gevinsten opptjent ved salg av en eiendel, i dette tilfellet fotballspillere, som har gått opp i pris siden den ble anskaffet.

Juventus var en av ni italienske klubber som ble etterforsket i saken, og den eneste som ble dømt av Italias fotballforbunds domsorgan. Klubben ble da kjent skyldig i kunstig å ha oppjustert priser for solgte spillere.

I tillegg til poengstraffen ble tidligere Juventus-president Andrea Agnelli utestengt fra italiensk fotball i to år, mens tidligere sportsdirektør Fabio Paratici ble utestengt i to og et halvt år. Deres utelukkelser ble opprettholdt av CONI, men Pavel Nedved og noen andre ledere fikk sine saker prøvet igjen.

(©NTB)