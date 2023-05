Hergeirsson-avklaring rundt hjørnet: – Jeg trives godt

Hans nåværende avtale løper til 1. januar 2025.

– Jeg trives godt akkurat nå, har nok å gjøre og synes det er kjekt. På et eller tidspunkt i nær framtid, kanskje over sommeren, må vi se litt på det (framtiden). Det er snakk om fireårsperioder. Så begge parter må være sikre på at det (en forlengelse) er smart, sier Hergeirsson til NTB.

Han er inne i en hektisk periode med tre mesterskap på vel halvannet år. Norge tok EM-gullet i november, spiller VM i desember og OL neste sommer.

– Vi har liten grunn til å være misfornøyd med Thorir. Han har levert strålende. Det er ingen andre intensjoner enn å ha et godt forhold til ham, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

Hergeirsson har ledet Norge i godt over 300 kamper siden debuten i 2009. Under islendingen er det blitt 14 medaljer totalt og ni gull.

Forlenger Hergeirsson avtalen, vil han sommeren 2028 ha hatt jobben i 19 år.

