Emosjonell Cavendish bekreftet: Legger opp etter sesongen

Astana-rytteren fra Isle of Man delte nyheten på en pressekonferanse på den andre hviledagen i Giro d’Italia. Cavendish fylte 38 år søndag.

– Jeg har absolutt elsket å kjøre hver kilometer av dette løpet så langt, så jeg føler at dette er det perfekte tidspunktet å si at dette er min siste Giro d'Italia, og at 2023 vil være min siste sesong som profesjonell syklist, sa briten tydelig rørt, ifølge Cyclingnews.

Han kom til pressekonferansen sammen med kona Peta og barna.

– Sykling har vært livet mitt i over 25 år. Jeg har levd en drøm, sa han.

– Syklingen har gitt meg muligheten til å se verden og møte utrolige mennesker, mange av dem er jeg stolt av å kalle mine venner. Jeg elsker sporten mer enn du kan forestille deg, fortsatte Cavendish.

Cavendish har lenge vært en av sykkelsportens sterkeste spurtere og har en rekke store bragder å vise til. Han deler rekorden for flest etappeseirer i Tour de France med legenden Eddy Merckx på 34 triumfer.

Totalt har han 53 individuelle etappeseirer i Grand Tour-rittene Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

Cavendish ble verdensmester i 2011 og har syklet for flere store lag. Foran årets sesong skrev han under for Astana, men dette blir altså hans siste år som proffsyklist.

Cavendish har tatt 161 proffseirer i karrieren.

Storavisen Gazzetta dello Sport meldte om nyheten søndag ettermiddag.

