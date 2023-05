Søndagens direkte tv-sport: Haaland feirer seriegullet

05.00: Motorsport, V8 Syupercars, Race 11 fra Tasmania. (Vsport3)

10.05: Motorsport, FIA Formula Regional Europa fra Barcelona. (Vsport3)

11.30: Sykling, Giro d’Italia, verdenstouren menn (22 av 35): 15. etappe (kupert), 195 km Seregno – Bergamo. (Eurosport 1)

13.00: Fotball, Skotsk eliteserie menn (36. runde): Øvre halvdel: Hibernian – Rangers fra Easter Road. (Vsport+)

13.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (21. runde): Chelsea – Arsenal. Hjemmelaget tok FA-cup-tittelen sist helg og jakter også serietittelen. (Vsport3)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (35. runde): Rayo Vallecano – Espanyol fra Estadi de Vallecas. (TV2 Sport Premium2)

14.00: Motorsport, VM i motocross, løp 1 i MXGP fra Frankrike. (Eurosport N)

14.30: Fotball, engelsk Premier League menn (37. runde): West Ham – Leeds United fra London stadium. Presset er på bortelaget her som ligger under streken to runder før slutt. West Ham ligger seks poeng foran Leeds med mye bedre målforskjell. (Vsport Premier League)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (33. runde): Ajax – Utrecht fra Amsterdam Arena. (Vsport2)

15.00: Fotball, Toppserien kvinner (10. runde): Rosenborg – Avaldsnes fra Koteng arena. (TV2 Sport Premium). Øvrige kamper: Lyn – Arna-Bjørnar, Røa – LSK Kvinner streames på TV2 Play.

15.00: Fotball, Engelsk Premier League menn (37. runde): Brighton – Southampton fra Falmer stadium. (Vsport Premier League1)

15.20: Ishockey, Elite-VM menn i Finland og Latvia, gruppespillet: Gruppe A: Tyskland – Ungarn fra Tammerfors. (Vsport+)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (33. runde): Mainz – Stuttgart fra MEWArena. (Vsport3)

16.00: Tennis, APT 1000 Masters fra Roma (grus). Finale. Holger Rune møter russiske Daniil Medvedev. Det er sistnevntes første finale på grus. (Eurosport N)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (35. runde): Atlético Madrid – Osasuna fra Wanda Metropolitano. (TV2 Sport Premium2)

16.45: Fotball, Toppserien kvinner (10. runde): Stabæk – Vålerenga fra Nadderud stadion. Serieleder Vålerenga slet lenge i hjemmekampen mot Stabæk, men våknet tidsnok. (NRK1)

17.00: Fotball, 1. divisjon menn (9. runde): Ranheim – Sogndal fra Extra Arena. (TV2 Sport Premium). Øvrige kamper: Hødd – Fredrikstad, Jerv – Kristiansund, KFUM Oslo – Moss, Raufoss – Kongsvinger, Skeid – Mjøndalen og Åsane – Start stremaes på TV2 Play.

17.00: Fotball, engelsk Premier League menn (37. runde): Manchester City – Chelsea fra Etihad stadium. Og her kan altså hjemmelaget feire ligatittelen fire dager etter at de gikk til finalen i Mesterligaen samme sted. Seriegullet ble klart da Arsenal tapte sin kamp lørdag kveld. (Vsport Premier League)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (33. runde): Augsburg – Borussia Dortmund fra WWK Arena. (Vsport2)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (35. runde): Valencia – Real Madrid fra Estadio Mestalla. (TV2 Sport Premium2)

18.30: Motorsport, IndyCar. Indianapolis 500. (Vsport3)

19.00: Golf, USAs PGA-mesterskap i Rochester, New York. Årets 2. majorturnering for menn der Viktor Hovland er med i tetkampen. (Vsport Golf)

19.00: Basketball, Euroleague menn. Finale. (Vsport+)

19.20: Ishockey, Elite-VM menn i Finland og Latvia, gruppespillet: Gruppe B: Tsjekkia – Sveits fra Riga. (SVT2)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (33. runde): Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach fra BayArena. (Vsport1)

19.30: Seiling, The Ocean Race, fra Newport, Rhode Island. (Eurosport 1)

19.45: Fotball, Engelsk superliga kvinner (21. runde): Manchester United – Manchester City fra Leigh Sports Village. I sesongens siste hjemmekamp blir det et prestisjetungt byderby. (Vsport2)

20.00: Motorsport, IndyCar. Indianapolis 500, topp 12 kvalifisering. (Vsport3)

21.00: Fotball, spanskLa Liga menn (35. runde): Sevilla – Real Betis fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV2 Sport1)

21.00: Ishockey, National Hockey Leahue (NHL), sluttspill (2 av 7): Vegas Golden Knights – Dallas Stars fra T-Mobile Arena. (Vsport3)

22.10: Baseball, Major League Baseball: San Diego Padres – Boston Red Sox fra Petco Park. (Vsport2)

22.30: Sportsklatring, finale i boulder for menn fra Salt Lake City. Finale speed menn fra 00.30. (Eurosport 1)

23.00: Motorsport, Nascar Cup Series, All-Star open. (Vsport+)