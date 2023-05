Rosenborg herjet med Avaldsnes i Toppserien

Det betyr at trønderne konsoliderte 2.-plassen med tre poeng opp til Vålerenga før serielederen spiller mot Stabæk senere søndag.

Rosenborg trillet ball i hatt med John Arne Riises Avaldsnes gjennom det meste av kampen, og det tok bare ti minutter for Rosenborg var i føringen. Selma Sol Magnusdottir slo et perfekt innlegg på bakerste stolpe, og der dukket Elin Sørum opp og flikket ballen i mål fra kloss hold.

Emilie Joramo dunket inn 2-0 seks minutter før pause etter at det hele startet med et fint innlegg av Synne Skinnes Hansen. Scoringen var Joramos tredje for sesongen.

Ni minutter senere satte Anna Jøsendal inn 3-0 etter forarbeid av Synne Skinnes Hansen. Samme duo sto bak 4-0. Skinnes Hansen fant på ny Jøsendal foran mål, og igjen var Jøsendal sikker foran stengene. Hun er Rosenborgs toppscorer med fem scoringer på ti spilte kamper.

Midtstopper Sara Hørte stanget inn 5-0 etter en corner av Selma Sol Magnusdottir, og på overtid ble ydmykelsen komplett da Hørte fikk sitt mål nummer to etter nok en heading.

Lyn spilte 2-2 hjemme mot bunnlaget Arna-Bjørnar. Anna Aahjem utlignet to minutter på overtid etter at Miljana Ivanovic hadde snudd kampen for bortelaget. Kristin Holmen scoret Lyns første mål.

Røa tapte 0-1 hjemme for LSK Kvinner. Der ble Oda Johansen matchvinner sent i 2. omgang.