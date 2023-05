Da Slovakia vant 1-0 over Slovenia, var det klart at Slovenia ender sist i gruppe B uavhengig av hva som skjer i de siste kampene i gruppespillet.

Lagene som ender sist i gruppe A og B, er de to eneste som rykker til nivå to.

Norge vant 1-0 over Slovenia 16. mai, og den seieren ble avgjørende for Norge. Det bidro til at de også spiller i A-VM i 2024.

Mandag spiller Norge mot Canada før de avslutter mesterskapet mot Slovakia tirsdag.