Gazzetta: Sprintkongen Mark Cavendish legger opp etter sesongen

Astana-syklisten skal ifølge Gazzetta dele nyheten på en pressekonferanse mandag ettermiddag, som er den andre hviledagen i Giro d’Italia.

Cavendish har lenge vært en av sykkelsportens sterkeste sprintere og har en rekke store bragder å vise til. Han deler rekorden for flest etappeseirer i Tour de France med legenden Eddie Merckx på 34 triumfer.

Han ble også verdensmester i 2011 og har syklet for flere store lag. Foran årets sesong skrev han under for Astana, men det blir hans siste lag som proffsyklist.

