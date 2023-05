Krasj, grisevær og sykdom – mer trøbbel i vente for prøvet Giro-arrangør

Stjernefall har preget årets Giro-utgave nesten fra første tråkk. Med åtte etapper igjen å sykle er feltet kraftig redusert som følge av flere stygge velt og sykdomsutbrudd.

Parallelt med at regnet har høljet ned over rytterne i elleve av de 13 etappene som så langt er gjennomført, har Giro-direktør Mauro Vegni jobbet hardt for å opprettholde optimismen blant både fans, ryttere og sportsdirektører.

Foran fredagens etappe imøtekom han rytternes ønske om å korte ned etappen som følge av at værgudene igjen var særdeles vrange. Det som skulle vært en 207 kilometer lang kraftprøve, ble redusert til «kun» 74,6 kilometer med henvisning til ekstremværprotokollen i rittreglementet.

Med til historien hører det også at den samme etappen allerede i forkant var redusert fra 207 til 199 kilometer som følge av skredfare.

Snø neste?

Selv om Giro-feltet ikke på noe tidspunkt skal innom områdene i Italia som er hardest rammet av storflom, behøver ikke problemene å være over for Giro-sjef Vegni. På lørdagens etappe, der rytterne beveger seg fra Sveits og inn i Italia igjen, skal Andreas Leknessund blant annet ta seg over fjellpasset Passo del Sempione.

Værmeldingene der tyder på mye nedbør. Noe av det kan til og med komme som snø først på dagen. Dermed må Giro-arrangøren krysse fingrene for at ikke enda flere grep må tas for å sikre gjennomføringen.

Foran lørdagens etappe er det kun 135 ryttere igjen i feltet. Da Giroen trillet i gang var antallet 176.

Danske Mads Pedersen er den siste av de store profilene som har måttet kaste inn håndkleet. Han våknet fredag morgen med luftveisinfeksjon. Tidligere i rittet måtte sammenlagtleder Remco Evenepoel gi seg med koronasykdom.

Fire av den belgiske superstjernen lagkamerater led samme skjebne i kjølvannet. Det samme gjorde Sven Erik Bystrøm.

Attraksjoner fattigere

Dermed er Giroen allerede mange attraksjoner fattigere. Bedre ble heller ikke situasjonen av at briten Tao Geogenhart veltet og måtte bryte med hoftebrudd tidligere denne uken.

– Det som har skjedd har skjedd. Nå fokuserer jeg bare på å lose Giroen til finalen i Roma, sier direktør Vegni.

Han kan knapt ha opplevd en mer utfordrende utgave av det tradisjonsrike Grand Tour-rittet.

Sammenlagtfavoritt Primoz Roglic har sammenlignet seg selv med film-bokseren Rocky Balboa de siste dagene. Sloveneren har sagt at det nå ikke handler om hvor mange slag du kan dele ut, men hvor mange slag du tåler å motta.

Giroen avsluttes i Roma 28. mai.

