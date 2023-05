Casper Ruud spiller sin kvartfinale i kveld

Ruud spiller den tredje kampen på centercourten 17. mai, og den starter tidligst 19.00. Argentineren er seedet nummer 24 i verden. Casper Ruud har møtt ham to ganger før og har en seier og ett tap.

Cerundolo slo 8.-seedede Jannik Sinner fra Italia med 6-7 (3-7), 6-2, 6-2.

Ruud feide Laslo Djere av grusen i Roma med 6-1, 6-3 tirsdag og fikk en relativt billig reise til kvartfinalen i Masters1000-turneringen.

Ruud hadde tapt begge sine to tidligere møter med Djere, men våknet skikkelig etter en treg start i tirsdagens kamp. Etter å ha blitt brutt i første game vant nordmannen seks strake game og dermed settet 6-1 i løpet av 27 minutter.

– En flott kamp fra min side. Litt tøff start med en veldig lang ballveksling som han vinner. Så da var jeg forberedt på en lang og tøff kamp, slik det alltid blir mot Laslo. Men så var det over raskere enn jeg kanskje hadde ventet, sa Ruud til Discovery etter kampen.

Kontrollert

Annetsettet ble jevnere enn det første. Ruud brøt Djere i femte game og tok deretter føringen 4-2. Djere ga seg ikke, men Ruud økte til 5-3 i sitt neste servegame og øynet en rask seier.

Ruud fikk fire matchballer og lyktes med den fjerde. Dermed var avansementet i boks med settsifrene 6-3. Kampen tok en time og ni minutter, og Ruud fikk en meget god opplevelse før kvartfinalen som spilles allerede onsdag.

– Jeg spilte virkelig bra. Jeg vant seks game på rad mot en så bra spiller, og det ga meg mye selvtillit. Det er alltid vanskelig å følge opp i annet sett etter et så bra førstesett. Men jeg fikk bruddene mine og servet bra. Veldig fornøyd med seieren, sa nordmannen.

Formløft

Det kan nevnes at Ruud har negativ innbyrdes statistikk mot sin argentinske kvartfinalemotstander. Han står med én seier og to tap mot Cerundolo.

Formen Ruud er inne i nå gjør ham likevel til favoritt.

– Forhåpentlig, jeg vet ikke. De siste årene har jeg innsett at du aldri helt vet når du kommer til å spille bra. I fjor spilte jeg ikke skikkelig bra før jeg kom hit og fikk en bra rekke med semifinale her, seier i Genève og finale i Roland-Garros. Du må bare ta det som det kommer. Det ser ut som dette er en bra uke for meg.

I en eventuell semifinale venter enda tøffere motstand i form av verdensener Novak Djokovic eller det danske stortalentet Holger Rune.