Pemi herjet da Glimt slo rivalen i målfest: – Burde avgjort mye tidligere

Glimt har bare avgitt to poeng i årets sesong, med en uavgjort kamp. Tirsdag var det duket for rivalkamp borte mot Tromsø på fotballens festdag, og lagene bød virkelig opp til dans. Faris Pemi var igjen viktig for Glimt med en måldobbel. Kameruneren har scoret fem mål på de tre siste kampene og skaffet straffe mot Tromsø.

– Vi er veldig glade. Jeg skal fortsette å jobbe hardt og tro på meg selv. Nå er det bare glede. Vi prøvde å holde det enkelt, men jeg kjente at det var en rivalkamp, sa Pemi til Avisa Nordland etter seieren.

Amahl Pellegrino scoret sitt åttende seriemål for sesongen på straffespark, mens Vegard Erliens dobbel for Tromsø ikke holdt til poeng. Han har scoret fire mål denne sesongen.

– Det er litt blandede følelser. Jeg er skuffet over resultatet, men fornøyd med det vi presterer. Vi viser at når vi er på vårt beste, konkurrerer vi med Glimt, sa TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen til Nordlys.

Fet-comeback

Det var Glimts sjuende seier denne sesongen. Det er åtte poeng ned til Viking på 2.-plass, som har spilt en kamp mindre.

– Det var en tøff kamp, men vi skal avgjøre den mye tidligere. Dessverre greier vi ikke det, og da blir det kamp helt ut, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Sondre Brunstad Fet fikk sin første kamp for Glimt siden 8. mai 2022 etter et skademareritt.

– Det var fantastisk artig å være tilbake. Det har tatt lang tid, for å si det mildt. Det er altfor lenge, så jeg er bare glad i dag, sa Fet til Avisa Nordland.

– Det har vært ekstremt utfordrende og tøft. Det kunne ikke blitt et bedre comeback enn med seier, sa han om skadeperioden.

Revansj

Tromsø vant 3-2 i det siste oppgjøret mellom lagene tilbake i november. Det endte 1-1 sist 16.-maikamp, da i Bodø. Tirsdag fikk Glimt sin revansj. Tromsø ligger midt på tabellen med sine elleve poeng på sju kamper.

Totalt har Tromsø vunnet 19, mens Glimt har gått seirende ut av 18 kamper mellom lagene. Elleve ganger har det endt uavgjort.

Neste eliteserierunde er ikke før om nesten to uker. Da skal Tromsø møte Haugesund borte, mens Glimt tar imot Viking. Før det venter cupkamper for begge lag.

To måldobler

Kampen startet med et smell med TIL-scoring etter tre minutter. Erlien kom løs på 18 meter og hamret ballen i hjørnet, men bare minuttet etterpå utlignet Pemi for gjestene. Kameruneren kranglet til seg ballen inne i feltet og satte den i mål fra kloss hold.

20 minutter etterpå satte Glimt sammen et godt angrep og inne i feltet ble Pemi felt av Christophe Psyché. Pellegrino var sikker fra straffemerket.

Etter en snau time ble Pemi tomålsscorer da han satte ballen i mål via et Tromsø-bein, men Erlien ville ikke være noe dårligere. To minutter etterpå reduserte han med et flott plassert hodestøt på innlegg fra Kent-Are Antonsen.