Aalesund brøt måltørken i skrellseier mot Molde

Ebiye Moses stoppet scoringstørken på tampen av første omgang. Da dunket nigerianeren lavt inn 1-0 på et straffespark og feiret AaFKs første nettkjenning etter 670 minutters seriespill i årets sesong.

Like etter kunne Sivert Mannsverk gjort 1-1, men hans straffeforsøk ble reddet av Sten Grytebust.

– Det er for dårlig av oss ikke å våkne før det er spilt 40 minutter. Vi er ikke på fra start og gir dem 1-0-ledelse til pause, sa Martin Linnes til TV 2.

En alvorsprat i Molde-garderoben hjalp ikke. I løpet av noen magiske minutter la Isaac Atanga på til både 2-0 og 3-0. Gjestene hadde en halvtime igjen å spille, men først på overtid styrte innbytter Niklas Ødegård inn MFK-reduseringen.

Aalesund kom til tirsdagens kamp med kun ett poeng innkassert. I kamp nummer åtte tikket endelig årets første seier inn. Laget hadde 0-13 som målscore før det løsnet foran 9050 publikummere.

Sist og først

Moses var også Aalesunds siste målscorer før den tunge starten på 2023-sesongen. Han nettet i det 35. minutt av 2-2-møtet med Tromsø i siste runde 13. november i fjor. Tirsdag fikk han sjansen fra krittmerket etter at John Kitolano ble felt av Markus Kaasa.

– En fantastisk følelse, sa Moses til TV 2 i pausen.

– Dette er vår dag, og det merker man. Endelig har vi en omgang med marginer litt på vår side. Jeg har tenkt at det måtte et selvmål eller en straffe til for å få hull på byllen i år, sa AaFKs midtbanemann Kristoffer Barmen i et pauseintervju med TV 2.

Bergenseren er for tiden satt ut av skade og måtte se kampen fra tribuneplass.

Rått parti

Molde-forsvaret var ikke patent ved baklengsmålene i 2. omgang. De greide ikke å forsvare seg mot et langt innkast, og Atanga hogg til da keeper Jacob Karlstrøm måtte gi en retur. Få minutter senere var det rått parti i en duell mellom ham og Martin Bjørnbak.

Ghaneseren kom seg løs og skjøt kaldt inn 3-0. Det var hans to første scoringer i Eliteserien.

Ett minutt på overtid kunne Ødegård enkelt sette inn Moldes scoring. Det gjorde han på et følsomt innlegg fra Magnus Grødem.

Neste runde i Eliteserien spilles ikke før i pinsehelgen. Da skal Aalesund østover for å møte Sarpsborg, mens Molde tar imot Sandefjord. Før det skal begge i gang med ny sesong i cupen.