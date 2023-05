Arsenal faller fra i gullkampen: – Ydmyket til de gradrer

Arsenals gulldrøm henger dermed i en svært tynn tråd etter at Manchester City knuste Everton 3-0 tidligere søndag. De lyseblå fra Manchester topper tabellen med fire poeng ned til «Gunners», i tillegg til at de har én kamp mindre spilt.

– En jevn første omgang, ble til et mareritt. De ble ydmyket til de gradrer. Arsenal hadde ingen Arsenal-identitet i den andre omgangen. De virket trøtte og fant ikke ut av noen ting, konkluderte Nils Johan Semb i Viaplay-studio.

Ødegaard & co. skal møte Nottingham Forest (B) og Wolves (H) i sine to siste seriekamper, mens City møter Chelsea (H), Brighton (B) og Brentford (B). City trenger bare en seier for å bli mester.

– Jeg er veldig lei meg for å si det, men jeg tror det ville være umulig for City å gi fra seg ledelsen nå. Det var en kamp Arsenal måtte vinne, og i dag spilte de ikke på nivået vi forventet, sa Arsenal-legende Patrick Vieira til Sky Sports.

– Tittelkampen er over, slo tidligere Manchester United-profil Gary Neville fast.

Arsenal fikk en marerittstart på kampen da en av sesongens virkelige storspillere, Gabriel Martinelli, måtte gå av banen med skade etter bare 19 minutter. Innbytter Leandro Trossard var imidlertid svært nær å sende vertene i ledelse mot gamleklubben da han fyrte av et skudd i tverrliggeren drøye ti minutter senere.

Nytt slag

Det ble også omgangens største mulighet, og lagene måtte dermed gå målløse i garderoben. Arsenal hadde riktignok fått et ordentlig momentum i kampen, hvor både Bukayo Saka og Martin Ødegaard hadde kommet seg til noen fine skuddmuligheter.

Etter hvilen fikk imidlertid vertene nok et hardt slag i ansiktet da Julio Enciso headet Brighton i ledelsen seks minutter inn i omgangen.

Fire minutter før full tid lobbet Deniz Undav inn 2-0-målet etter at vertene hadde rotet det til i forsvaret, før Pervis Estupiñán scoret Brightons tredje seks minutter på overtid.

Baklengsmål

Målet var Arsenals 25. baklengsmål på hjemmebane denne sesongen. Ifølge statistikktjenesten Opta har de aldri sluppet inn flere hjemmemål på en sesong siden klubben fikk ny stadion i 2006.

Arsenal var på god vei mot sin første ligatittel siden 2003/04-sesongen, men har rotet det bort de siste månedene. Arsenal står med kun to seire på sine sju siste ligakamper. City vant på sin side sin 11. strake ligakamp tidligere søndag.

---

Kampfakta:

Premier League menn søndag, 36. runde:

Arsenal – Brighton 0-3 (0-0)

60.139 tilskuere

Mål: 0-1 Julio Enciso (51), 0-2 Deniz Undav (86), 0-3 Pervis Estupiñán (90).

Dommer: Andy Madley.

Gult kort: Thomas Partey, Arsenal, Pervis Estupiñán, Pascal Gross, Brighton.

Arsenal (4-3-3): Aaron Ramsdale – Ben White, Jakub Kiwior, Gabriel, Kieran Tierney – Martin Ødegaard (Emile Smith Rowe fra 76.), Jorginho (Reiss Nelson fra 60.), Granit Xhaka (Thomas Partey fra 59.) – Bukayo Saka, Gabriel Jesus (Eddie Nketiah fra 76.), Gabriel Martinelli (Leandro Trossard fra 18.).

Brighton (4-2-3-1): Jason Steele – Moisés Caicedo, Lewis Dunk, Levi Colwill, Pervis Estupiñán – Pascal Gross, Billy Gilmour (Danny Welbeck fra 59.) – Kaoru Mitoma, Alexis Mac Allister, Julio Enciso (Deniz Undav fra 81.) – Evan Ferguson.

Øvrige kamper søndag: Brentford – West Ham 2-0, Everton – Manchester City 0-3.

Spilt lørdag: Leeds United - Newcastle 2-2, Aston Villa –Tottenham 2-1, Chelsea – Nottingham Forest 2-2, Crystal Palace – Bournemouth 2-0, Manchester United – Wolverhampton 2-0, Southampton – Fulham 0-2.

Spilles mandag: Leicester – Liverpool.

---