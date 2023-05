Straffedrama og rødt kort på Hamar – Tromsø sikret seier elleve minutter på overtid

Vertene fikk en knalltøff avslutning på første omgang da Daniel Bassi sendte Tromsø i ledelsen bare ett minutt før pause. 18-åringen kom på et strålende løp fra dypet og ble spilt nydelig gjennom av Vegard Erlien.

– Jeg så at det var rom mellom stopperen og vingbacken, så jeg bare startet. Jeg visste at jeg hadde fart nok til å ta meg igjennom. Da var det bare å holde hode kaldt og sette den i mål, sa Bassi til TV 2 i pausen.

Nedturen fortsatte for HamKam etter at de trodde at de hadde utlignet bare 13 minutter etter hvilen da John Olav Norheim pirket ballen i mål.

Reprisene ga imidlertid ikke klart svar på om hele ballen hadde vært inne i målet.

– Jeg er jammen ikke sikker på at den er inne, kommenterte Espen Ween på TV 2, før VAR annullerte scoringen for offside.

Hjemmepublikummet kunne likevel slippe jubelen løs bare et kvarter senere da Aleksander Melgalvis satte inn utligningen etter at Kent-Are Antonsen lagde straffe.

Kampen fikk imidlertid en kaotisk avslutning da HamKam-keeper Marcus Sandberg var alt for tøff inne i feltet og måtte bøte med både straffe og rødt kort.

Inn kom Lars Jendal for å stoppe Niklas Vesterlund, som fikk prøve seg fra krittmerket. Det klarte han ikke, og dermed gikk HamKam på sitt tredje strake tap etter at de røk 3-7 borte mot Viking og 0-4 hjemme mot Molde i sine to siste seriekamper. Tirsdag venter Vålerenga på bortebane.

