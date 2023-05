Dramatikk og to røde kort da Bodø/Glimt slo Rosenborg

Faris Pemi sendte Glimt i ledelsen og scoret dermed sitt tredje mål på to kamper og sitt fjerde totalt denne sesongen. 16 år gamle Sverre Nypan utlignet for RBK. Det var hans første mål for Rosenborgs førstelag på fire kamper i Eliteserien.

Hugo Vetlesen sendte Glimt tilbake i ledelsen før pause, men med en halvtime igjen utlignet Kristall Ingason.

Likevel tok Glimt seieren ettersom Joel Mvuka scoret vinnermålet like etterpå. Med kvarteret igjen ble veteranen Per Ciljan Skjelbred utvist etter å ha stemplet Fredrik Bjørkan. Skjelbred hadde blitt byttet inn bare tre minutter i forveien.

Med fem minutter igjen var det Glimt-stopper Marius Lodes tur til å se det røde kortet. Han fikk sitt annet gule kort for en takling på Ingason.

Med lørdagens trepoenger leder Glimt serien med sju poeng ned til Lillestrøm på 2.-plass. Sistnevnte har imidlertid én kamp mindre spilt. Glimt har bare avgitt poeng i én kamp denne sesongen. Det skjedde i 2-2-kampen mot Brann på hjemmebane sent i april.

Siden har Glimt slått Odd, Lillestrøm og nå sist Rosenborg. I neste kamp venter erkerival Tromsø på bortebane i 16.-mairunden.

RBK er inne i en skrekkperiode og har tapt de tre siste kampene. Trønderne står med bare én seier i årets sesong, og den kom i serieåpningen mot Viking. De hvitkledde mangler fortsatt spissprofilen Ole Sæter i angrepet, men det er ventet at trønderen er tilbake på banen om ikke så lenge. RBK tar imot Haugesund hjemme 16. mai.

Pangåpning

Det tok bare sju minutter før Glimt kunne juble for scoring. Amahl Pellegrino slo ballen oppover i banen i retning Pemi. Kameruneren parkerte RBK-stopper Markus Henriksen i løpsduellen og satte ballen i mål alene med keeper André Hansen.

Bare minutter senere kom utligningen. Rosenborg vant ballen på midtbanen og kom i angrep med et stort overtall. Ballen ble etter hvert spilt ut til Edvard Tagseth, som deretter fant Nypan på bakerste stolpe. 16-åringen gjorde ingen feil foran åpent mål.

Like før pause trodde hele stadion at Vetlesen hadde sendt Glimt tilbake i ledelsen med et hodestøt, men ballen var aldri helt over linjen etter å ha gått i stolpen og i ryggen på Hansen.

To minutter

Noen minutter senere kunne de for alvor slippe jubelen løs, og igjen var det Vetlesen. Pellegrino slo et flott innlegg som Vetlesen stusset videre i mål.

Etter en jevn start på den andre omgangen, fikk RBK utligningen med en halvtime igjen. Tagseth kom fri på kanten og slo ballen inn foran mål. Der ventet Ingason og tuppet den i hjørnet. Men gjestene fikk ikke juble lenge, for bare to minutter etterpå lå ballen i mål på motsatt side.

Pellegrino drev med ballen oppover i banen. Han spilte den så til Albert Grønbæk, som fant Mvuka på bakerste stolpe. 20-åringen skled inn ledermålet. Målet ble sjekket for offside av VAR, men den ble stående.

Mot slutten fikk begge lag en spiller utvist, og kampen ebbet ut i Glimt-seier.





