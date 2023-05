Brann tapte i Sarpsborg – avstanden til toppen øker

Brann har tidvis vist et høyt nivå denne sesongen, men spilte seg inn i problemer da de slapp inn to mål før pause i Sarpsborg.

Bergenserne måtte framover i banen etter hvilen, og med tolv minutter igjen av kampen reduserte Bård Finne på vakkert vis. De rødkledde øynet muligheten for å få med seg poeng fra oppgjøret og trykket på i sluttminuttene, men vertene forsvarte seg godt.

I forrige runde spilte Brann 0-0 mot Sandefjord. Med fem poeng tapt på to runder er avstanden opp til serieleder Bodø/Glimt nå på åtte poeng.

Sarpsborg vendte på sin side en rekke på tre strake uavgjortresultater. Klubben har stadig ikke tapt siden første runde og er for øyeblikket på sjuendeplass i serien.

To mål før pause

Mikkel Maigaard sto for 1-0 da han headet inn innlegget fra Joachim Soltvedt i det 22. minutt.

15 minutter senere doblet Jeppe Andersen ledelsen, men målet ble godkjent først etter en langvarig VAR-sjekk. Victor Torp vippet gjennom Ramon Pascal Lundqvist i bakrom, og han fant Andersen foran mål. Sistnevnte fikk en svært enkel jobb med å scoret.

Eirik Hornelands menn trengte mål i andreomgangen, men vertene forsvarte seg godt og holdt lenge unna for de helt store sjansene. Isteden var det Lundqvist som var nærmest scoring da han traff tverrliggeren med tjuefire minutter igjen av oppgjøret. Kristian Fardal Opseth fikk også en stor sjanse fem minutter senere.

Redusering

Med tolv minutter igjen av kampen fikk Brann et frispark i god posisjon. Finne sendte frisparket i muren, før han fikk både en og to muligheter til. På sitt tredje forsøk traff spissen klokkerent og ballen gikk via tverrliggeren og inn i mål.

Brann mobiliserte til en sluttspurt, men Sarpsborg håndterte presset godt og trygget til slutt inn seieren.

I den tradisjonsrike 16. mai-runden tirsdag venter Lillestrøm på bortebane for Sarpsborg, mens Brann tar imot Stabæk hjemme.

Lørdag om en uke spiller Brann cupfinale mot Lillestrøm.





(©NTB)