Rashford usikker til viktig United-kamp

Det opplyste United-sjef Erik ten Hag på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Han sår sterk tvil rundt muligheten for Rashford-spill mot Wolves.

– Rapha Varene er tilbake, og Rashford er tvilsom. Han har et problem, en skade i leggen, så han er et stort spørsmålstegn. Han er mer enn tvilsom. Men vi er glade for at Varane er tilbake, sa nederlenderen.

United spiller nøkkelkamper sesongen ut ettersom en plass i Champions League til høsten står på spill. Det venter også en FA-cupfinale mot Manchester City, og derfor er det en særs god nyhet at Varane er spilleklar etter en måned på sidelinjen.

– Han har erfaring, og han vet hvordan man vinner. Han kommer til å lede og guide oss, sa Ten Hag.

Han nevnte også at vingtalentet Alejandro Garnacho er tilgjengelig, muligens som erstatter for Rashford.

– Han har trent ennå en uke. Så han er tilgjengelig, og vi har sett at han kan bidra med noe ekstra i laget.