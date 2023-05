Adams fortsatte scoringsrekken – ble igjen matchvinner på overtid

Etter en sjansefattig kamp tok det fyr på overtid. Lars Ranger slo et flott innlegg foran mål, og der kom Adams og banket ballen i nettet.

– For en kamp av laget. Det var et flott innlegg fra Lars, sa Adams til TV 2.

Adams har scoret seks mål denne sesongen og vært avgjørende for LSK ved flere anledninger. Fredag var tredje gang matchvinnerscoringen hans kom på overtid. Nigerianeren gjorde det samme mot Strømsgodset og Vålerenga tidligere i sesongen.

– All ære til Gud og mine lagkamerater. Det er alt jeg kan si nå, sa Adams om målsnittet.

Odd var klart best i den første omgangen, men deretter tok LSK mer kontroll på kampen og fikk etter hvert sin scoring.

– Vi setter det på kontoen for at det ikke er tilfeldig. Det gir mer selvtillit. Vi står distansen fysisk i kampene og det er kanskje med på å gjøre at vi har den brodden på slutten. Han (Adams) har den orken. Han har ikke noen heldig dag med ballen i dag, men han er der som en goalgetter og vinner kampen for oss, sa LSK-trener Geir Bakke til TV 2.

– En ung gutt og en stor maskin, fortsatte treneren.

– Må opp flere hakk

Seieren tar LSK opp på tolv poeng etter seks kamper. Odd blir stående på ni og ligger på fjerdeplass. Neste kamp for lagene er 16.-mairunden tirsdag, der Lillestrøm tar imot Sarpsborg 08 og Odd møter Viking på bortebane.

Kampen var mellom to av de beste lagene hittil denne sesongen. Odd har vært svært gjerrige hittil denne sesongen og hadde sluppet inn bare to mål på sine seks første kamper. Det så lenge ut til at de igjen skulle holde nullen, men på overtid sikret Adams seieren for gjestene.

Odd kom på de farligste overgangene i den første omgangen, men slet med å sette LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen på store prøver. LSK slet stort fremover, noe Lehne Olsen uttrykte frustrasjon over i pausen.

– Vi gjør en dårlig omgang og må opp flere hakk om vi skal få med oss noe herfra, sa Olsen til TV 2.

Matchvinner

Og det var nettopp Olsen som kom til LSKs første mulighet etter hvilen, men headingen fra kloss hold gikk rett i armene til Odd-keeper Leopold Wahlstedt.

20 minutter før slutt var Olsen igjen nærme, men den gangen trillet ballen utenfor stolpen etter et hodestøt fra spiss vinkel.

Mote slutten kom Odd på en flott overgang. Ballen falt etter hvert ned til Jørgensen inne i feltet, men LSK-forsvaret fikk blokkert avslutningen som hadde god retning. Noen minutter senere ble Adams helten for gjestene.





