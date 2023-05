Trettebergstuen og ministre i fersk Russland-uttalelse til IOC: – Vil følge nøye med

Trettebergstuen (Ap) og 35 andre ministre signerte nylig en ny felles erklæring i det betente spørsmålet som i lengre tid har skapt splittelse i internasjonal idrett.

Kulturdepartementet publiserte torsdag en lenke til uttalelsen som statsråder fra Europa, Asia og Nord-Amerika har stilt seg bak.

Bakteppet er at Den internasjonale olympiske komité (IOC) nylig vedtok en anbefaling om at russere og belarusere i tiden som kommer skal få konkurrere som nøytrale, til tross for at krigen i Ukraina fortsatt pågår. Det er opp til de internasjonale særforbundene å ta den endelige avgjørelsen.

«Vi fastholder at den russiske staten, som har brutt den olympiske våpenhvilen to ganger, ikke må få lov til å bruke idrett for å legitimere sin barbariske og uprovoserte invasjon av Ukraina, og den belarusiske staten må heller ikke kunne bruke idretten til å legitimere sin medvirkning i Russlands angrepskrig», heter det i den nye ministererklæringen.

Fortsatt bekymringer

IOC har i lengre tid argumentert for at utøvere fra Russland og Belarus må få delta som nøytrale under særlige vilkår. I anbefalingene som nylig ble vedtatt legges det opp til å inkludere dem som ikke har gitt sin støtte til eller kommet med positive synspunkter rundt den russiske invasjonen.

Trettebergstuen og kollegene er imidlertid ikke fornøyd med linjen IOC har lagt seg på.

I den ferske uttalelsen heter det at enkelte at bekymringene statsrådene tidligere har gitt felles uttrykk for er «adressert» av IOC, men at det fortsatt er «betydelige spørsmål som gjenstår, ikke minst rundt militære forbindelser mellom idrettsutøvere, statlig finansiering, definisjonen av hva som utgjør et lag og rundt håndhevingsmekanismer».

IOC har åpnet for at russere og belarusere kan konkurrere individuelt, men ikke i lagkonkurranser. Hva det siste innebærer, forventer Trettebergstuen og kollegene åpenbart mer klarhet rundt.

«Samtidig som vi fullt ut respekterer idrettsorganisasjoners autonomi, vil vi følge nøye med på implementeringen av IOCs anbefalinger hos internasjonale særforbund de kommende ukene. Hvis disse problemene ikke blir håndtert, forventer vi at IOC revurderer sin tilnærming», skriver ministerne.

Heftig debatt

Flere internasjonale særforbund har den siste tiden vedtatt å følge IOCs anbefalinger. Blant dem er triatlon, fekting, bordtennis, taekwondo, bryting og sykling.

Andre forbund har valgt å stå fast på linjen med full utestengelse. Friidretten er blant disse. Det internasjonale ski og snowboardforbundet (FIS) skal ta stilling til saken på et måte i Zürich senere denne måneden.

Presidenten i Den internasjonale olympiske komité, Thomas Bach, har reagert kraftig på de skriftlige uttalelsene og utspillene som har kommet fra politisk hold i en rekke land de siste månedene. Han mener de utgjør en utidig innblanding i idrettens egne beslutningsprosesser.

Den tyske regjeringen har vært særlig tøffe i sine utspill. Fra det holdet er det varslet at man vil se på muligheten for å nekte russiske og belarusiske idrettsutøvere visum.

Også den danske kulturministeren har åpnet for at dette kunne være et aktuelt virkemiddel, men at et slikt grep kan vise seg å være i strid med EU-regler.

