Andreas Martinsen med ny glød og ny motivasjon

Av Geir Andreassen, NTB

I fjor var han skadd og litt rådvill med tanke på framtiden. I år er han skadefri og funnet tilbake gnisten til å satse videre med kølle og puck.

– Kneet og kroppen fungerer bra. Jeg er veldig motivert for et nytt VM. Sesongen har jo vært litt spesiell, men etter alt som skjedde og at jeg kom til Vålerenga så gjorde det at jeg fikk ny gnist og motivasjon. Og når kroppen fungerer bra så er det på en måte det å spille VM moro, sier Martinsen til NTB.

Den storvokste angriperen har spilt under Roy Johansen, Petter Thoresen og nå Tobias Johansson i den norske landslagsdrakten.

– Jeg får mye av den samme rollen. De vet hva de får av meg og jeg vet hva jeg kan tilføre. Jeg må få ut det jeg kan og de må sette meg inn i situasjoner hvor jeg kan utnytte det best mulig. Det blir jo ekstra viktig nå, sier Martinsen.

Viktig brikke

Martinsen med sine 72 VM- og OL-kamper blir naturligvis en viktig brikke på det norske laget både med sin rutine og ikke minst fysikk og tøffe spillestil.

– Vi får gjøre det best mulig, men en kvartfinaleplass er jo naturlig. Man må jo sette standarden litt høyt, men samtidig være litt ydmyk og vite at man går inn i et mesterskap og en gruppe som er knalltøff. Slik jeg ser det er det ingen soleklare bunnlag Kasakhstan og Slovenia er gode lag, men å slå dem er førsteprioritet så får vi ta det derfra, sier han.

NHL-erfaring

Ved siden av alle VM-kampene har han også fått med seg 152 NHL-kamper for forskjellige lag (Colorado Avalanche, Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks). Han var også innom Anaheim Ducks og Pittsburgh Penguins, men å få bokført noen kamper.

I Riga blir det nye tak for spilleren som er bosatt i Brøttum hvor han startet karrieren som småbruker etter at han kom tilbake fra USA.

Han hadde tenkt å avslutte karrieren i Lillehammer, men økonomisk problemer i klubben gjorde at han 32-åringen ble fristilt. Da gikk turen til Vålerenga, men det ble med bare en halv sesong. Neste sesong spiller han for de gule og blå fra Hamar.

