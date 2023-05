Ruud har ventet på nedturen: – Ikke noe gøy

Ruud er fjerdeseedet i storturneringen i Roma denne uken. Han går rett inn i 2. runde i turneringen som er en «ATP 1000» og rangert under de fire Grand Slam-turneringene.

I 2. runde venter enten nederlandske Arthur Rinderknech (89 i verden) eller en kvalifiseringsspiller. Ruud har tatt seg til semifinalen i Roma to ganger. Begge gangene ble det tap for Novak Djokovic.

Fjoråret var en enorm opptur for nordmannen med to Grand Slam-finaler og finale i ATP-sluttspillet. Det startet med en god turnering i den italienske hovedstaden.

– I fjor var et slags vendepunkt i grussesongen for meg i Roma. Jeg håper selvfølgelig i år at jeg også kan få et godt resultat, og også få det i en stor turnering dette året. Det har ikke skjedd så langt. Forhåpentligvis kan jeg snu det her i Roma, sa Ruud da han møtte pressen tirsdag.

I år ble det som i fjor exit i første kamp i Madrid i forveien. Det har gitt to ukers opphold med spill for 24-åringen. Ruud hadde et par dager hjemme i Norge før han var på plass i Roma allerede torsdag sist uke for å forberede seg.

Team Ruud ønsket ikke å snakke med NTB i perioden mellom de to turneringene.

Nedtur

Ruud vant ATP 250-turneringen i Estoril i april. I alle de øvrige turneringene denne sesongen har Ruud ikke klart å vinne to strake kamper.

– Ting vil åpenbart gå opp og ned i en karriere. Du vil ikke klare å yte ditt beste i hver eneste kamp resten av karrieren. Jeg har liksom ventet på at det kommer en liten nedtur på et tidspunkt i karrieren. Men det er ikke noe gøy når man står i det, fortalte Ruud.

På et tidspunkt var Ruud verdenstoer. Siden han ikke har hatt så mange poeng å forsvare den første halvdelen av året, har ikke Ruud falt lenger ned enn til 4.-plass. Han trekker fram oppturen i fjor og hvorfor han ikke har klart å svare til forventningene.

– Jeg tenker: «Hva skjer her?» Jeg gjorde det i fjor, så hvorfor klarer jeg ikke å gjøre det i år? Det viser at jeg er i stand til å gjøre det, men har jeg liksom stoppet opp på mitt nivå og alle spillerne har blitt bedre, eller hvordan er det? sa Ruud.

Får mer tid

I Roma er det varmere enn i Madrid, og banene ligger lavere, som gjør at spillet trolig vil passe nordmannen bedre.

– Jeg får mer tid til å sette opp slagene mine. Jeg har mer tid når jeg returnerer bak i banen og de tingene. Det kan være en grunn til at jeg har gjort det bra her, sa Ruud.

– Jeg har sagt at hovedmålet mitt i år er å prøve å forsvare noen av turneringene, noen poeng, for å holde meg inne i topp 10 ved slutten av året. Det er fortsatt mitt mål, sa Snarøya-spilleren.