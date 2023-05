Hevder Lionel Messi spiller i Saudi-Arabia neste sesong

Nyhetsbyråets kilde er anonym, men opplyses å være tett på forhandlingene rundt Messis fotballframtid.

«Messi-avtalen er i orden. Han skal spille i Saudi-Arabia neste sesong», sier kilden.

«Kontrakten er eksepsjonell. Den er enorm. Vi sluttfører nå kun små detaljer,» legger vedkommende til.

Det er ikke oppgitt hvilken klubb som skal ha sikret seg Messis underskrift, men det har den siste tiden vært spekulert høyt i renommerte medier i flere land at Al-Hilal forhandler med fotballikonet.

Beklaget tur

Al-Hilal tapte sist helg finalen i den asiatiske mesterligaen mot japanske Urawa Red Diamonds.

Messis nåværende klubb Paris Saint-Germain henviser til at Messi har kontrakt som utløper 30. juni. Samtidig sier en anonym klubbkilde til AFP at dersom PSG hadde ønsket å forlenge med argentineren, ville det blitt gjort for lenge siden.

Veteranen har den siste tiden fått mye oppmerksomhet for å ha besøkt Saudi-Arabia mot sin egen arbeidsgivers viten og vilje. Det førte til at han ble suspendert i en kort periode fra lagets aktiviteter.

– Jeg trodde vi kom til å ha en fridag etter kampen, som alltid. Denne turen var planlagt, og jeg kunne ikke utsette den, for jeg hadde allerede utsatt den fra før, sa Messi i etterkant.

– Jeg beklager til lagkameratene mine, og jeg avventer hva klubben ønsker å gjøre med meg, fortsatte superstjernen.

Ambassadør

Messi er allerede ambassadør for reiselivet i Saudi-Arabia.

Dersom han fortsetter karrieren i landet, følger han i fotsporene til Cristiano Ronaldo. Portugiseren sluttet seg til Al-Nassr i den saudiarabiske ligaen i januar i år.

Ronaldos avtale strekker seg fram til juni 2025. Den skal ha en samlet verdi på 400 millioner euro, langt over fire milliarder kroner, hvilket gjør ham til verdens best betalte idrettsutøver, ifølge Forbes.

Lionel Messi kom til PSG sommeren 2021 som følge av at Barcelona ikke hadde råd til å forlenge kontrakten hans. Han har hatt begrenset sportslig suksess i Frankrike.

I fjor ble han samtidig verdensmester med hjemlandet Argentina.