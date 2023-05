Endelig kamper som betyr noe for VM-debutanten Johansson

– Det er ser jeg virkelig fram imot. Det skal bli moro å dra til Riga og spille kamper som betyr noe. Det gleder vi oss til, sier Johansson til NTB.

Svensken tok over det norske landslaget etter VM i fjor og har ledet laget i 14 kamper. Det har vært i turneringer som ikke har så stor betydning utover å styrke lagfølelsen. Det er kun blitt to seirer. Tre av kampene (Latvia, Finland og Danmark) har gått til forlengning som har endt med tap.

Johansson tok sin trenerutdanning i göteborgsklubbene Mölndal og Frölunda.

Han har fått en del tunge forfall fra rutinerte spillere på grunn av skader eller mangel på motivasjon foran årets VM. Svensken depper ikke og velger å se positivt på det.

– Stor tro på gruppen

– Vi har respekt for den rutinen vi mister, men vi velger å se på de spillerne vi har troppen. Vi har stor tro på den gruppen vi har hatt samlet, sier Johansson.

– Jeg tror det hele handler om at vi i trenerstaben må «scoute» motstanderne godt for å legge planen for våre spillere. Jeg er overbevist om at de er gode nok til å kunne utføre den.

I generalprøven mot Frankrike i Asker ble det et 3-4-tap og en 4-1-seier. Frankrike spiller sine VM kamper i den andre gruppen i Tammerfors og møter ikke Norge i dette mesterskapet.

– Nå er det bare noen få dager igjen Vi har fått ryddet bort det lille grumset. Vi spilte med en startellever, for å snakke fotballspråket, i generalprøven mot Frankrike, sier landslagssjefen.

Flere gullkandidater

Den norske troppen består av tre målvakter, åtte backer og 14 løpere. Det norske laget har som førsteprioritet å beholde plassen blant eliten. En bonus vil være å eventuelt ta seg til en kvartfinale. Det har de norske isbjørnene ikke klart siden 2012.

– Hvem har du som VM-favoritter?

– Sverige vil alltid vinne og har en ny spennende trener i Sam Hallam. Finland i hjemme-VM er også farlige. Man vet aldri hvilke lag Canada og USA kommer med. Jeg tipper det vil være fem-seks lag som kan være med i toppen, sier Johansson.

---

Fakta om norske plasseringer i elite-VM ishockey

Slik har det gått for Norge i ishockey-VM siden opprykket til eliten i 2005:

* 2022: 13.-plass (trener: Petter Thoresen)

* 2021: 13.-plass (Thoresen)

* 2020: Avlyst pga. koronapandemien

* 2019: 12.-plass (Thoresen)

* 2018: 13.-plass (Thoresen)

* 2017: 11.-plass (Thoresen)

* 2016: 10.-plass (Roy Johansen)

* 2015: 11.-plass (Johansen)

* 2014: 12.-plass (Johansen)

* 2013: 10.-plass (Johansen)

* 2012: 8.-plass (kvartfinale, Johansen)

* 2011: 6.-plass (kvartfinale, Johansen)

* 2010: 9.-plass (Johansen)

* 2009: 11.-plass (Johansen)

* 2008: 8.-plass (kvartfinale, Johansen)

* 2007: 14.-plass (Johansen)

* 2006: 11.-plass (Johansen)

---