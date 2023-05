Tårevåt Matthews spurtet til seier i Giroen – kjempesterk Bystrøm nummer seks

Den 216 kilometer lange etappen fra Vasto til Melfi var relativt flat, men to tøffe stigninger sørget for at de fleste spurterne havnet i store vanskeligheter i god tid før seierskampen skulle avgjøres.

På de siste hundre meterne med slak motbakke var danske Mads Pedersen og australske Matthews ikke uventet de to sterkeste. Sistnevnte tok seieren.

Triumfen var hans første på to måneder. Etter målgang felte australieren tårer av lettelse.

– Jeg mangler ord, de siste tre månedene har vært vanskelige. Så å vinne en etappe er fantastisk, det er mer enn jeg noen gang kunne ha forestilt meg, sa 32-åringen.

Bystrøm råsterk

Sven Erik Bystrøm satt fint plassert i fronten inn mot mål. Til slutt spurtet han inn til en sterk sjetteplass.

– Det er kanongodt. Sjetteplass i en spurtavslutning som dette er noe av det bedre vi har sett av Bystrøm i en Grand Tour på en stund, sa Eurosport-kommentator Theis Magelssen.

Det ble ingen store endringer i sammendraget mandag. I ledertrøya sikret Remco Evenepoel seg tre bonussekunder med en snau mil igjen til mål. Den antatt hardeste utfordreren Primoz Roglic fulgte nærmest.

Evenepoel, som er regjerende verdensmester, leder nå rittet med 32 sekunder til portugisiske João Almeida. Roglic er hele 44 sekunder på etterskudd etter kun tre etapper.

Pinot i klatretrøya

Den franske veteranen Thibaut Pinot overtok klatretrøya på mandagens etappe etter å ha plukket poeng på stigningene underveis.

Danske Mads Pedersen jakter på å bli den 105. rytteren i sykkelhistorien som vinner en etappe i både Giroen, Tour de France og Vuelta a Espana. Mandag var han svært nær.

Jonas Iversby Hvideberg og Andreas Leknessund er de øvrige norske innslagene i årets Giro. Ingen av dem fikk med utfallet av mandagens etappe å gjøre.

Tobias Foss skulle også vært på start i sesongens første treukersritt, men måtte trekke seg etter å ha blitt koronasmittet nærmest i tolvte time.

