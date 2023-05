Danske idrettsstjerner vant i retten – spillselskap må betale millionerstatning

Spillselskapet er pålagt å betale ut en erstatning på 4,75 millioner danske kroner. Summen tilsvarer 7,4 millioner norske kroner, og dommen falt i Sø- og Handelsretten i København mandag.

Tidligere i år ble det kjent at 23 av Danmarks fremste idrettspersonligheter hadde reist søksmål mot Bet365 i en sak om markedsføring og ulovlig bruk av bilderettigheter. Det ble gjort gjennom utøvernes fagforeninger.

Eriksen ba om 2,1 millioner norske kroner og kom med det største kravet. Retten har tilkjent hver enkelt utøver snaut 78.000 kroner per oppslag.

Spillselskapet hevdet i retten at oppslagene ikke ble laget i sammenheng med markedsføring.

– Vi lagde oppslagene for at vi ville engasjere med våre følgere, sa representant Edward Musa.

I fjor måtte spillselskapet Trannel, som eier Unibet, betale 1,8 millioner kroner i erstatning til Norges Fotballforbund for å ha brukt et bilde av landslagskaptein Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i et innlegg i sosiale medier.