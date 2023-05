Uavgjort på «tørr» Nadderud-matte – tredje poengdeling på rad for Sarpsborg

Det var ikke forutsetninger for en målrik affære på Nadderud søndag. Gjestene sto uten mål i to kamper på rad før oppgjøret. Samtidig var Stabæk uten mål imot på eget gress så langt i sesongen.

Likevel ble det scoringer da Bjørn Inge Utvik stanget bortelaget i ledelsen like før slutt. Sarpsborg så ut til å ta med seg alle tre poengene, men et selvmål fra Serge-Junior Ngouali ett minutt før full tid sørget for 1-1 og ett poeng til hvert av lagene.

– Vi gjør en ganske bra kamp etter forutsetningene. De skaper ingenting fram til vi gjør 1-0. Det er surt at det blir uavgjort, men vi får se på kampen som en helhet, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn til TV 2 etter kampen.

Stabæk-trener Lars Bohinen var på sin side fornøyd med sluttspurten til hjemmelaget.

– Vi gir oss ikke, og vi prøver å skape muligheter hele tiden, og det får vi betalt for i dag, sa han etter kampen.

Gressmatta på Nadderud viste seg stadig ikke fra sin beste side, og kampen bar preg av spilleforholdene. Søndagens vårlige værforhold skal ikke ha hatt en positiv innvirkning på den allerede slitne plenen.

– Det er fryktelig tørt ut på her. Det er hakket verre nå enn det har vært tidligere. Det er vanskelig, så ærlig må jeg være, sa Stabæk-kaptein Fredrik Krogstad til TV 2 i pausen.

Sarpsborg har dermed fått med seg seks poeng på sine første fem kamper. Blåtrøyene har nå spilt uavgjort i tre kamper på rad. Stabæk har to poeng mer etter like mange spilte.

Kampfakta:

Eliteserien, runde fem

Stabæk – Sarpsborg 1-1 (0-0)

Nadderud, 2866 tilskuere.

Mål: 0-1 Bjørn Inge Utvik (87), 1-1 Serge-Junior Ngouali (selvmål 90).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Nicolai Næss, Mushaga Bakenga, Fredrik Krogstad, Stabæk, Steffen Lie Skålevik, Sarpsborg.

Lagene:

Stabæk (3-2-3-2): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Andreas Skovgaard – Sturla Ottesen, Kevin Kabran – Curtis Edwards, Jonatan Lucca, Fredrik Krogstad – Kasper Høgh, Mushaga Bakenga (Herman Geelmuyden fra 72.).

Sarpsborg (4-2-3-1): Leander Øy – Eirik Wichne (Martin Høyland fra 88.), Bjørn Inge Utvik, Anton Skipper, Joachim Soltvedt – Serge-Junior Ngouali, Victor Torp (Kristian Fardal Opseth fra 85.) – Christopher Baah, Mikkel Maigaard, Simon Tibbling (Steffen Lie Skålevik fra 70.) – Ramon-Pascal Lundqvist.

Øvrige kamper: Aalesund – Haugesund 0-0, HamKam – Molde 0-4, Tromsø – Odd 0-1, Viking – Strømsgodset 1-1.

