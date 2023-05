Eriksen hedret faren med mål mot gamle lagkamerater i HamKam

Molde vant kampen komfortabelt 4-0 og tok sin andre strake seier for sesongen etter en trå start.

Eriksen, med flere sesonger bak seg i HamKam, bøyde ballen i mål til 3-0 for Molde med 35 minutter igjen av kampen.

Av respekt for hjemmefansen feiret han ikke scoringen. Kampen mot HamKam på gamle trakter kom også på dagen hvor hans far ville fylt 60 år. Han døde for ti år siden i en bilulykke.

– Da terminlista kom, så jeg i kalenderen at kampen kom på samme dag som pappas bursdag. Jeg kommer til å besøke grava før kampen. Det blir fint. Det er alltid kjekt å minnes ham, sa Eriksen til Rbnett før kampen.

Eriksen ble assistert av Magnus Wolff Eikrem som var tilbake etter karantene for det røde kortet han fikk mot Lillestrøm. 1-0 var det Eikrem som sto for da han tvang fram et selvmål av Brynjar Bjarnason i første omgang. 2-0 kom etter pause på et glitrende frispark fra Molde-stjernen.

En snau halvtime før slutt satte Sivert Mannsverk en straffe i mål. HamKams Fredrik Sjølstad laget et klønete straffespark og ble utvist da han rev ned Erling Knudtzon.

Det gjorde at den ekstremt vanskelige kampen for HamKam ble gjort om til en umulig oppgave.

HamKam tar imot Tromsø til lørdag, mens Molde skal prøve å få sin tredje strake triumf hjemme mot Strømsgodset.





