AaFK har spilt ni timer uten scoring etter 0-0 mot FKH: – Det er elendig

Aalesund kom til kampen uten poeng, uten scoringer, uten en permanent hovedtrener og med flest innslupne mål.

Hjemmelaget presset på mot slutten, men verken John Kitolano eller Isaac Atanga traff mål.

Det gjorde ikke Haugesund heller. De blåkledde forlot kunstgresset i Ålesund uten skudd på mål.

– Jeg er stolt over det som blir prestert utpå der. Det har vært en tøff uke, sa fungerende trener Marius Bøe til TV 2.

Ni timer

Lars Arne Nilsen fikk sparken som trener før helgen for et AaFK-lag som er i krise. Assistenttrener Bøe så sitt lag gå mer offensivt til verks søndag, men uten uttelling mot et relativt tamt Haugesund-lag.

De oransjekledde har spilt ni timer i Eliteserien denne sesongen uten nettkjenning.

– Vi skaper nok til å vinne, men vi får ikke den ballen inn der ennå, men det er ett poeng mer enn vi hadde i dag tidlig. Vi må ta med oss det, sa trener Bøe.

Midtbanemann Kristoffer Barmen er ikke nådig over prestasjonene foran mål i sesonginnledningen.

– Det er dårlig. Det er ikke noe annet å si enn det. Det er elendig. Så ærlig må vi være. Det er ikke godt nok, sa han.

Moses nære

Atanga og Bjørn Martin Kristensen var friske på topp for tangotrøyene i innledningen av kampen, men det ville seg ikke for hjemmelaget.

På overtid var Ebiye Moses på plass i feltet og kom til en kjempesjanse, men hans heading ble reddet av landslagskeeper Egil Selvik.

Aalesund rykket opp igjen til Eliteserien i 2022-sesongen og endte på en imponerende 9.-plass. I år kan det bli en kamp for å holde plassen.

Aalesund reiser til Nadderud for å kjempe om sesongens første trepoenger til lørdag. Haugesund tar imot Vålerenga.





(©NTB)