Vipers slo ut Rapid Bucuresti – klar for semifinale i mesterligaen

Lagene gikk til pause på stillingen 18-18, men etter hvilen skrudde Kristiansand-laget opp tempoet og tok til slutt en klar seier i kampen.

Dermed er Vipers klare for mesterligasluttspillet i Budapest, som avholdes 3. og 4. juni. Der skal de fire lagene som tar seg videre fra kvartfinalene, gjøre opp om tittelen. Vipers er tittelforsvarer i turneringen.

Kristiansand-laget endte øverst i gruppe A og gikk direkte til kvartfinalen, mens Rapid Bucuresti endte på 4.-plass i gruppe B. Dermed måtte den rumenske klubben ut i playoff mot Krim Mercator Ljubljana. Det endte med sammenlagtseier for Rapid Bucuresti over to kamper.

Ole Gustav Gjekstad gir seg som trener for Vipers etter sesongen. Dermed blir et eventuelt sluttspill i Ungarn det siste 55-åringen gjør før han blir Odense-trener fra neste sesong.

