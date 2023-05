Hovland nær teten etter kjemperunde i Charlotte

Hovland er i alt sju slag under par før avslutningsrunden søndag. Han gikk åpningsrunden på par, mens han kom seg gjennom de 18 hullene på to slag under par fredag.

Lørdag var det en mer finjustert nordmann som gikk løs på den vanskelige Quail Hollow-banen. Etter å ha gått de tre første hullene på par, radet han opp fire birdier med en bogey imellom.

Hovland fikk en ny birdie på hull 10 og en bogey på hull 12. Han avsluttet sterkt med birdier på 15. og 16. hull og endte dagen på fem slag under par.

25-åringen ligger på delt 9.-plass i turneringen i skrivende stund. Amerikaneren Wyndham Clark leder med ni slag under par, mens sju spillere ligger på -8.

