Mathis Olimb mister ishockey-VM

Det får NTB bekreftet av Norges Ishockeyforbund.

Det er nok et tungt forfall for landslagssjef Tobias Johansson. Olimb har vært en nøkkelspiller for Norge i mange år og står bokført med 118 offisielle OL- og VM-kamper.

– Det er et stort tap for oss, men jeg har troen på spillerne jeg har i troppen nå, sier Johansson til NTB.

Nylig ble det også kjent at rutinerte Martin Røymark (119 landskamper) og Mats Rosseli Olsen (56) må melde VM-forfall. Dessuten er landslagskaptein Jonas Holøs (121) skadd, mens Alexander Bonsaksen (85) har lagt opp.

Norge møter Frankrike i VM-oppkjøringskamper fredag og lørdag. VM-starten skjer 13. mai mot Kasakhstan i Riga.