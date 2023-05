Harder ferdig i Brann etter skuffende sesongstart

Det opplyser klubben i en pressemelding.

– Bakgrunnen for dette er svake prestasjoner og manglende utvikling av prestasjonene over tid. Avgjørelsen ble tatt etter lange og gode samtaler med Olli, der klubben og Olli ble enige om å avslutte samarbeidet. Klubben vil understreke at avgjørelsen har vært svært krevende, men det kreves en endring for å forbedre prestasjonene, sier daglig leder Christian Kalvenes i Brann.

Newzealenderen Harder kom til Brann i fjor, først som sportslig leder. Han overtok treneransvaret da Alexander Straus forsvant til Bayern München.

Branns assistenttrener Knut Slatleim overtar hovedansvaret for laget samtidig som jakten på en ny hovedtrener er i gang.

Brann er regjerende mester i både serie og cup, men har fått en vrien start på årets sesong. Laget ligger på 4.-plass etter tre seirer, to uavgjorte og to tap – åtte poeng bak serieleder Vålerenga.

– Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til i løpet av det siste året, som toppet seg med serie- og cupgull i fjor. Vi visste da at vi mistet mange viktige spillere og måtte bygge et nytt lag til årets sesong. Dessverre har vi ikke klart å gjenskape fjorårets prestasjoner så langt i år, selv om vi har jobbet hardt for å klare det. Jeg vil takke spillerne, alle i klubben og supporterne for det jeg har fått være med på i Brann, sier Harder.

