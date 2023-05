City-spillerne sto æresvakt for historiske Haaland: – Løye moment

Kampen var 70 minutter gammel da Haaland ble spilt gjennom av Jack Grealish. Lukasz Fabianski kom ut, og nordmannen chippet ballen over sisteskansen til 2-0.

Jærbuen debuterte i Premier League med to scoringer i den første serierunden mot West Ham i august. 33 mål senere står han mutters alene på toppen med flest Premier League-mål på én sesong.

Etter kampen ble han omfavnet av lagkameratene sine. Deretter stilte alle seg opp og sto æresvakt for ham og klappet for ham. På tribunen sto hans far Alfie og smilte bredt.

– Jeg hadde ikke peiling (på at de kom til å gjøre det). Det var et løye moment, et stort moment, sa Haaland da han møtte til intervju med Viaplay snaut tre kvarter etter kampen.

– Det var en liten tale i garderoben, og så har jeg chilla litt med gutta, sa han om tiden etter sin historiske bedrift. Han gjentok flere ganger at han selv ikke har vært særlig opptatt av rekordjakten alle andre har snakket om.

– Helt ærlig trodde jeg ikke at jeg skulle klare såpass mange mål, men det gjorde jeg. Jeg er stolt og glad og alt, sa han til Viaplay.

– Unik person

– Det er utrolig hvor mange mål Erling har scoret. Han er en unik person, spesiell både som spiller og menneske. Han fortjente æresvakten etter sin utrolige milepæl, sa manager Pep Guardiola til Sky Sports.

Målet var Haalands 51. mål på 45 kamper for Manchester City i ulike turneringer. Kun Dixie Dean (63) har scoret flere på én sesong i Englands fotballhistorie.

Andy Cole (Newcastle, 1993-94) og Alan Shearer (Blackburn, 1994-95) hadde rekorden med 34 mål i Premier League. De to gamle heltene gjorde det i løpet av en sesong med 42 kamper, ikke 38.

«Kunne ikke ønsket at det skulle gå til en hyggeligere fyr. Det har bare tatt 28 år! Han er best», skrev Shearer på Twitter.

– Det er hyggelige ord å få. Stort, sa Haaland da han i Viaplay-intervjuet ble konfrontert med Shearer-rosen.

Rekorden på 38 kamper var det Liverpools Mohamed Salah som hadde før denne sesongen med 32 nettkjenninger (2017-18).

Og Haaland har fem kamper på å pynte på rekorden sin.

Britain Soccer Premier League Tirsdag 3. mai kom rekorden som skriver Erling Braut Haaland inn i engelsk fotballhistorie. (Dave Thompson/AP)

Foden på volley

De lyseblå topper tabellen med ett poeng mer enn Arsenal. City har også en kamp til gode.

Trippelen er også innenfor rekkevidde med FA-cupfinale og semifinale i Champions League på trappene.

Midtstopper Nathan Aké fikk sitt første Premier League-mål for sesongen da han headet inn 1-0 etter 50 minutter.

Fem minutter før slutt fikk Phil Foden et godt treff på volley og banket inn 3-0 fra utenfor 16-meteren.

Det var Manchester Citys 1000. mål i ulike turneringer under ledelse av Pep Guardiola. Det er flest mål i de fem største ligaene i Europa siden Guardiola tok over i 2016, opplyser statistikktjenesten Opta.

Bortelaget fikk kun låne ballen i korte perioder og klarte ikke å skape store trusler mot målvakt Stefan Ortega, som fikk sin første Premier League-kamp da den faste keeperen Ederson fikk en etterlengtet hvil.

Rodri nære

Det var stort sett City det dreide seg om i den første omgangen. Riyad Mahrez, Jack Grealish og Haaland forsøkte seg, men det var ikke nok til å overliste Fabianski.

Nærmest var Rodri, som fikk ballen av Haaland før han kom til en avslutning i feltet. Ballen gikk på innsiden av høyre stolpe før den trillet over dødlinjen på den andre siden.

Til slutt fikk City hull på byllen, og Haaland kronet det hele med nok en gang å bli den spilleren alle snakket om etter kampen.

– Det er helt vilt, måten han gjør det hele tiden. Han fortjener alt han for, for han jobber så hardt og er en toppspiller. Han jobber hardt for laget, og jeg håper han scorer enda flere, sa Nathan Aké til Sky Sports.