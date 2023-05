Lars Arne Nilsen ferdig som Aalesund-trener

På sine nettsider bekrefter klubben at Nilsen er ferdig. Nilsen har vært sjef for tangotrøyene siden august 2020 og ledet dem i 87 kamper, sist i 0-3-tapet for fylkesrival Molde onsdag.

AaFK står med fem strake tap og har ikke scoret mål hittil denne sesongen.

«Starten på årets sesong har vært langt svakere enn forventet, og det er besluttet at en må gjøre endringer for å komme videre», skriver klubben.

AaFK takker samtidig Nilsen for innsatsen han har lagt ned. Det opplyses at det jobbes med å få på plass en løsning på trenersiden.

Nilsen sto i litt av en storm tidligere i uken, da flere medier meldte at han var ferdig i klubben. Det ble kjapt tilbakevist, og han ledet laget mot Molde. Etter nederlaget der er det imidlertid slutt for Nilsen i AaFK.

– Vi skal slå Haugesund til helga. Jeg ber om ro, men det er ikke sikkert jeg får det, sa treneren selv etter Molde-kampen.

Nilsen var trener i Brann i fem år før han ble AaFK-trener i 2020.