Onsdagens direkte TV-sport

15.30: Sykling, Vuelta a España kvinner (med norsk lag): 3. etappe, 105,1 km Orihuela – Pilar de la Horadada. (TV2 Sport2, Eurosport 1)

16.00: Tennis, ATP 1000 Masters fra Madrid, kvartfinale. (Eurosport N)

18.00: Fotball, 1. divisjon menn (5. serierunde): Kristiansund – Sogndal fra Kristiansund stadion. (TV2 Sport1), Bryne – Fredrikstad fra Bryne stadion. (TV2 Sport Premium). Øvrige kamper i runden streames på TV2 Play.

18.15: Håndball, sluttspill elite kvinner: Vipers – Larvik fra Kristiansand. (TV2 Sport2)

19.05: Fotball, Toppserien kvinner, 7. serierunde: Vålerenga – LSK Kvinner fra Intility Arena. To dager etter at gutta møttes i en forrykende duell er det klart for jentenes tur. Nummer en mot tre på tabellen og Vålerenga er favoritt til å få sin revansje. Ettersom både Rosenborg og Brann avga poeng i går, kan Vålerenga få en luke på tabelltoppen. VIF-damene har scoret suverent flest mål i årets Toppserie. (NRK2)

19.05: Håndball, tysk Bundesliga: Rhein Neckar Löwen – Kiel. (Vsport1)

19.30: Fotball, spansk La Liga: Valencia – Villarreal fra Estadi Mestalla. (TV2 Sport Premium2)

19.45: Basketball, Euroleague sluttspill: Fenerbache – Olympiakos Pireus. Kamp 3 av 5. (Vsport3)

20.10: Baseball, Major League Baseball: Houston Astros – San Fransisco Giants fra Minute Maid Park. (Vsport+)

20.15: Fotball, engelsk superliga kvinner: Chelsea – Liverpool. Hjemmelagets Guro Reiten kjemper om mestertittelen. (Vsport2)

20.45: Fotball, tysk cup, semifinale: Stuttgart – Eintracht Frankfurt fra Mercedes-Benz Arena. (Vsport1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League: Manchester City – Fulham fra Etihad stadium. City må svare på Arsenals seier tirsdag kveld. (Vsport Premier League), Liverpool – Fulham fra Anfield. (Vsport Premier League1)

21.30: Tennis, ATP 1000 Masters fra Madrid, kvartfinalene fortsetter. (Eurosport N)

22.00: Fotball, spansk La Liga menn: Atletico Madrid – CF Cadiz fra Wanda Metropolitano. (TV2 Sport Premium), Getafe – Celta Vigo fra Coliseum Alfonso Pérez. (TV2 Sport Premium2)