Glimt sprakk Odd-nullen etter 414 minutter – Pellegrino gjorde mål fra egen halvdel

Vetlesen gjorde hattrick da Glimt knuste Odd hele 7-0 i august i fjor. Onsdag satt seieren mye lenger inne, men i det 55. minutt av årets femte kamp fikk Odd sitt første baklengsmål for sesongen.

Pellegrino førte ballen i høyt tempo på en kontring. Han prøvde å spille Pemi Faris gjennom, men Solomon Owusu fikk en tå på pasningen så ballen gikk ut til siden. Der løp Pellegrino den opp, og med en frekk utsidepasning fant han Vetlesen, som knallet ballen i nettet.

I det 82. minutt så Pellegrino at Leopold Wahlstedt sto langt ute. Fra egen halvdel sendte han ballen i en høy bue over keeperen og ned i det tomme målet.

Glimt hadde en tøff uke bak seg og trengte en opptur. Laget ble slått av Lillestrøm i cupens semifinale og fikk sitt første poengtap i årets Eliteserie da Brann gjestet Aspmyra. Amahl Pellegrino berget 2-2 på overtid etter at laget kom under 0-2.

I onsdagens kamp, som var framskutt fra august på grunn av Glimts forestående europacupkvalifisering, gjorde Eliteseriens beste forsvarslag det vanskelig for serielederen.

Burde ha scoret

Glimt hadde spillet men slet med å komme til sjanser mot et Odd-lag som lå lavt og kompakt og grep sine kontringssjanser begjærlig.

Gjestene sto for den første omgangens beste sjanse da Milan Jevtovic i det 30. minutt ble spilt fram på venstresiden og slo et fint innlegg bak forsvaret. Dennis Gjengaar skled inn ved lengste stolpe, men traff ikke ballen ordentlig for åpent mål.

– Jeg leste den et halvt sekund for sent. Jeg burde ha scoret der, sa Gjengaar til TV 2 i pausen.

Glimts beste sjanse hadde Amahl Pellegrino, som etter snaut halvspilt omgang stusset et framspill fra Hugo Vetlesen inne i målgården, men keeper Leo Wahlstedt sto der han skulle og fanget ballen.

Wahlstedt holdt nullen i alle de fire første serierundene og forlenget Odds målløse sesongstart til pause.

Griselavt

– Odd er gode til å ta ut tempoet i kampen, og de ligger griselavt, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 før 2. omgang.

I den omgangen hadde Odd de to første sjansene. Først stusset Steffen Hagen ved nærmeste stolpe, men Nikita Haikin svarte med en god redning. Fire minutter senere, i det 53. minutt, nikket Filip Jørgensen hardt på Fredrik Bjørkans ikke altfor gode klarering etter at Ole Erik Midtskogen tok seg til dødlinja og la inn. Keeperen sto igjen i veien.

To minutter senere sprakk Odd-nullen på Glimts kontring etter nok et lovende angrep, og etter det var ikke hjemmelaget truet. Vetlesen hadde en stor sjanse til å bli tomålsscorer etter en opprulling, men skjøt så vidt over. I stedet satte Pellegrino punktum med et mål som vil huskes lenge.

Odd blir værende i nord og gjester Tromsø søndag, Glimt skal tilbake til Åråsen på jakt etter revansj.