Ødegaards prikkskyting ga Arsenal-opptur – tilbake på tabelltopp

Arsenal blomstret i førsteomgangen mot et formsvakt Chelsea. To kontante fulltreffere fra Ødegaard banet vei for en kjærkommen opptur etter noen tøffe uker.

Seieren tok Arsenal to poeng forbi Manchester City på tabelltoppen, men rivalen har to kamper mindre spilt. Ødegaards lag kan derfor ikke gjøre annet enn å holde trykket oppe i håp om en liten City-kollaps.

Tirsdag ble drammenseren helt sentral. Etter 18 minutter dunket han resolutt til på en pasning fra Granit Xhaka. Arsenal-kapteinens avslutning fra rundt 15 meter gikk inn via tverrliggeren.

Dobling fra i fjor

På nesten samme vis doblet Ødegaard ledelsen etter en drøy halvtime. Xhaka la flatt inn, og i boksen hamret Ødegaard til med samme fot som på 1-0. Forskjellen var at han denne gangen sendte ballen ned mot hjørnet.

Noen minutter senere gjorde Gabriel Jesus 3-0 etter litt kaos foran mål.

Ødegaard står med hele 14 fulltreffere i Premier League denne sesongen. Det er sterke tall for en midtbanespiller, og det er en dobling av antallet han hadde forrige sesong.

Chelsea reduserte ved Noni Madueke halvveis ut i andre omgang. Han utnyttet et sovende Arsenal-forsvar og bredsidet inn sitt første mål for blåtrøyene fra Vest-London.

Her setter Martin Ødegaard kveldens første scoring mot Chelsea. (BEN STANSALL/AFP)

Lampard-krise

Konsentrasjonen var ikke alltid helt på topp i Arsenal-leiren etter hvilen, men seieren var aldri i fare. Mot slutten ble Ødegaards hattrickjakt stoppet av Chelseas burvokter Kepa Arrizabalaga.

Arsenal trengte en opptur mot Chelsea. Klubben startet april som serieleder og hadde åtte poengs ledelse på Manchester City, men fire strake kamper uten seier (tre uavgjort, ett tap) har gitt City overtaket i tittelracet.

For en snau uke siden ble Arsenal lekt med i en 4-1-utklassing av Erling Braut Haaland og co.

Chelsea har en sesong klubben vil bli ferdig med så fort som mulig. Laget står med seks strake tap (fire i ligaen) etter at Frank Lampard kom inn som vikarmanager. De elendige resultatene gjør at Chelsea er helt nede på 12.-plass med skrale 39 poeng.

---

FAKTA

Premier League menn tirsdag, 34. runde:

Arsenal – Chelsea 3-1 (3-0)

Emirates stadium: 60.144 tilskuere.

Mål: 1-0 Martin Ødegaard (18), 2-0 Ødegaard (31), 3-0 Gabriel Jesus (34), 3-1 Noni Madueke (65).

Dommer: Robert Jones.

Gult kort: Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Chelsea.

Arsenal (4-3-3): Aaron Ramsdale – Ben White, Jakub Kiwior, Gabriel (Rob Holding fra 84.), Oleksandr Zintsjenko (Kieran Tierney fra 73.) – Martin Ødegaard, Jorginho (Thomas Partey fra 84.), Granit Xhaka – Bukayo Saka (Reiss Nelson fra 73.), Gabriel Jesus, Leandro Trossard (Gabriel Martinelli fra 58.).

Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga – César Azpilicueta, Wesley Fofana (Trevoh Chalobah fra 85.), Thiago Silva, Ben Chilwell – N’Golo Kanté, Enzo Fernández (Conor Gallagher fra 70.), Mateo Kovacic – Noni Madueke (Hakim Ziyech fra 78.), Pierre-Emerick Aubameyang (Kai Havertz fra 45.), Raheem Sterling (Mykhajlo Mudryk fra 70.).









---