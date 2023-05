Rune buet av banen i Madrid – fikk råd av dommeren

Dansken tapte kampen, som varte over tre timer, 6-7 (1-7), 7-5, 6-7 (5-7). Fokina skal møte Borna Coric i åttedelsfinalen.

«Over og ut i Madrid. Gratulerer til Fokina med en solid prestasjon i kveld», tvitret Rune i natt.

En time etter midnatt mandag var det over, og Rune var tydelig frustrert da han gikk av banen. Samtidig ble han buet på av publikum som hadde holdt ut såpass sent.

Det var i det første settet at Fokina mente at en ball var ute og spurte om hawkeye. Den viste at ballen var inne, men spanjolen sto på sitt og mente at dommeren heller burde sjekket merket i grusen.

Mens dommeren og Fokina pratet, var Rune på vei over til andre siden for å gjøre seg klar til et nytt game, og mange i publikum mente at han tråkket over merket han hadde laget i sin forrige serve. TV-bildene kan ikke fastslå dette, men dansken fikk publikum mot seg ut kampen.

Fikk lekse

Dommeren Carlos Bernardes utnyttet en av pausene til å si noen ord til Rune.

– Jeg sa det til deg en gang i Monte Carlo, og det var OK. Det er publikum som du ikke kan kontrollere hvis du gjør ting som det, å klage. De vil bli verre hvis du fortsetter. Hvis du bare spiller tennis, vil de ikke gjøre noe, sa Bernardes til Rune.

– Men jeg gjorde ingenting, svarte dansken.

– De tror du fjernet merket. Det er en provokasjon. Det var ingen grunn til det. Jeg prøver bare å hjelpe deg gjennom dette. Jeg har erfart her at du ikke kan spille om de begynner å gjøre det, sa den erfarne dommeren.

Flere ganger måtte dommeren be publikum om å være stille. Det ble blant annet jublet da Rune bommet på en serve.

Drama

Flere ganger i 19-åringens korte tenniskarriere har det oppstått dramatikk og kontroversielle situasjoner. Samtidig har Rune har spilt seg opp til en sjuendeplass på verdensrankingen.

Casper Ruud møtte Rune til en skandinavisk duell i Roland-Garros i fjor. Det endte med norsk seier og mange overskrifter i danske og norske medier. Rune uttalte at Ruud hadde ropt i ansiktet på ham på vei inn i garderoben. Det avviste Ruud bestemt.

Rune vant nylig ATP-turneringen i München for andre året på rad. Nå blir det en etterlengtet kamppause denne uken.