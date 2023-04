Napoli, med norske Leo Skiri Østigård i troppen, kan sikre tittelen med hele seks serierunder igjen å spille.

Taper Lazio borte mot Inter og Napoli slår Salernitana hjemme i dag, er napolitanerne Serie A-mester for første gang siden 1990. Avdøde Diego Maradona ledet Napoli til to ligagull i sin tid i klubben. Det siste for snaut 33 år siden.

Myndighetene i Napoli forbereder på vill feiring tross elendig værmelding (regn) for de to neste døgnene, skriver avisen Il Mattino. Visse metrolinjer vil kjøre natten til mandag. Det er ikke vanlig. Det kommer også til å bli sperret av for bilkjøring i en rekke gater i sentrum.

Napoli-nabo Salernitana kan spolere festen. Der er Emil Bohinen og Erik Botheim i troppen.

Skulle Napoli ikke sikre seriegullet søndag, kommer en ny sjanse om noen dager.