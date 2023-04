Nytt norsk ishockeytap for Danmark i VM-oppkjøring

Landslagssjef Tobias Johansson mønstret et solid norsk lag til kampene mot Danmark etter å ha fått inn forsterkning fra NM-finalistene Stavanger og Storhamar. Spillere som Michael Haga, Andreas Martinsen og Mathis Olimb var også tilbake etter å ha stått over kampene mot Sverige.

Storhamars Eirik Salsten sto for de to norske målene i Frederikshavn lørdag.

Torsdag ble det 2-3-tap i Odense.

Oppløftende spill

Norge var gode innledningsvis og bommet på en kjempesjanse tidlig i kampen. Markus Lauridsen sendte i stedet hjemmelaget i ledelsen med et flott skudd helt oppe i nettaket bak Jonas Arntzen midtveis i perioden.

Oliver Kjær økte til 2-0 kort etter at nordmennene hadde ridd av et undertall i tre mot fem.

Til tross for baklengsmålene viste det norske laget litt bedre spill. Laget klarte å skape mer offensivt og hadde litt mer struktur på spillet sitt. Eirik Salsten kom alene gjennom etter en flott pasning fra Ludvig Hoff, og Storhamar-veteranen satte pucken opp i målet til 1-2.

Matchstraff

Mot slutten av midtperioden fikk landslagsveteran Mathis Olimb matchstraff etter en slashing i skrittet på en motstander. Det norske laget klarte ikke å unngå mål, og Matthias Asperup økte til 3-1 bare 37 sekunder inn i tredjeperioden.

Salsten satte sitt annet mål da han styrte inn skuddet fra backen Isak Hansen. Lucas Andersen satte en retur fra Arntzen i mål til 4-2 seks og et halvt minutt før slutt, før Niklas Jensen fastsatte resultatet med et susende skudd via stanga.

Norge har igjen Frankrike i to VM-oppkjøringskamper i Asker 5. og 6. mai. Norge innleder sitt VM i Riga mot Kasakhstan 13. mai.

---

FAKTA

Treningskamp ishockey menn lørdag:

Danmark – Norge 5-2 (2-0, 0-1, 3-1)

1385 tilskuere i Fredrikshavn.

1. periode: 1-0 (6.20) Markus Lauridsen (Phillip Schulz), 2-0 (8.59) Oliver Kjær. Skudd: 11-9

2. periode: 2-1 (23.15) Eirik Salsten (Ludvig Hoff). Skudd: 6-11.

3. periode: 3-1 (40.37) Matthias Asperup (Mikkel Bødker), 3-2 (46.08) Salsten (Isak Hansen), 4-2 (53.32) Lucas Andersen, 5-2 (54.31) Nicklas Jensen (Bødker). Skudd: 13-3. Totalt: 30-23.

Hoveddommere: Christoffer Holm og Mads Frandsen.

Utvisninger: Danmark 2 x 2 min., Norge 4 x 2 min. og 1 x 5 min. (matchstraff).

Norge tapte 2-3 i Odense torsdag.

---