Brighton slo brutalt tilbake i 6-0-seier

Brighton har fått ros fra mange hold for sitt sprudlende og nytenkende spill under Roberto De Zerbi. Repertoaret har neppe vært mer synlig enn i utklassingen av Wolverhampton.

Der bød vertene på det meste en fotballsupporter drømmer om: Lekre scoringer, leken offensiv og totaldominans. Vertene scoret seks ganger, men kunne gjort mange flere.

Etter seks minutter dro Deniz Undav i gang showet. Tyskeren har sittet mest på benken etter overgangen til England, men i sin tredje ligastart slo han til. Ikke lenge etterpå doblet Pascal Gross ledelsen etter en perfekt kontring.

Samme mann gjorde 3-0 på vakkert vis før halvtimen spilt. Han vippet ballen opp til seg selv og hamret den i krysset fra 25 meter. Så kom det en måldobbel fra Danny Welbeck. Veteranen brukte først hodet ved bakre stolpe før pause, mens han kort tid etter dunket inn 5-0 fra langt hold.

Tomålsscorer ville også Undav bli, og i det 66. minutt lyktes han med en vill avslutning. Angriperen snappet ballen og sendte en lobb over en helt feilplassert Wolves-keeper José Sá.

Storseieren kom etter en vond Brighton-uke. Sist helg tapte klubben FA-cupsemifinalen for Manchester United etter 0-0 og straffesparkkonkurranse, mens det i midtuken ble en uventet 1-3-smell borte mot nedrykkstruede Nottingham Forest.

Brighton ligger på 8.-plass med 52 poeng, men har spilt færre kamper enn sine nærmeste konkurrenter foran seg i racet om europacupspill.

Mye skal gå galt for at Wolverhampton forsvinner ut av Premier League, men faren er ikke helt over. De oransjekledde har åtte poeng ned til nedrykksstreken før søndagens oppgjør.

---

KAMPFAKTA

Premier League menn lørdag, 34. runde:

Brentford – Nottingham Forest 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Danilo (45), 1-1 Ivan Toney (82), 2-1 Josh Dasilva (90).

Dommer: Peter Bankes.

Gult kort: Rico Henry, Brentford, Felipe, André Ayew, Nottingham Forest.

Brentford (4-3-3): David Raya – Aaron Hickey, Ethan Pinnock, Ben Mee, Rico Henry (Yoane Wissa fra 59.) – Mikkel Damsgaard (Josh Dasilva fra 59.), Vitaly Janelt (Frank Onyeka fra 70.), Mathias Jensen (Shandon Baptiste fra 70.) – Bryan Mbeumo, Ivan Toney, Kevin Schade (Saman Ghoddos fra 76.).

Nottingham Forest (3-4-2-1): Keylor Navas – Joe Worrall, Felipe, Moussa Niakhaté – Serge Aurier, Orel Mangala (Ryan Yates fra 80.), Danilo, Renan Lodi – Brennan Johnson (Cheikhou Kouyaté fra 65.), Morgan Gibbs-White – Taiwo Awoniyi (André Ayew fra 53.).

Brighton – Wolverhampton 6-0 (4-0)

31.584 tilskuere.

Mål: 1-0 Deniz Undav (6), 2-0 Pascal Gross (13), 3-0 Gross (26), 4-0 Danny Welbeck (39), 5-0 Welbeck (48), 6-0 Undav (66).

Dommer: David Coote.

Gult kort: Joël Veltman, Brighton, Adama Traoré, Wolverhampton.

Brighton (4-4-2): Jason Steele – Joël Veltman (Alexis Mac Allister fra 64.), Adam Webster, Lewis Dunk, Pervis Estupiñán – Solly March (Kaoru Mitoma fra 55.), Pascal Gross, Billy Gilmour, Julio Enciso (Moisés Caicedo fra 64.) – Danny Welbeck (Facundo Buonanotte fra 55.), Deniz Undav (Yasin Ayari fra 79.).

Wolverhampton (4-3-3): José Sá – Nélson Semedo (Daniel Podence fra 45.), Craig Dawson (Nathan Collins fra 45.), Max Kilman, Hugo Bueno – Rúben Neves, Mario Lemina, João Gomes (Toti fra 45.) – Pedro Neto (Adama Traoré fra 82.), Diego Costa (Hwang Hee-chan fra 45.), Matheus Nunes.

Crystal Palace – West Ham 4-3 (3-2)

Mål: 0-1 Tomás Soucek (10), 1-1 Jordan Ayew (15), 2-1 Wilfried Zaha (20), 3-1 Jeffrey Schlupp (30), 3-2 Michail Antonio (36), 4-2 Eberechi Eze (str. 66), 4-3 Nayef Aguerd (73).

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Jordan Ayew, Crystal Palace, Tomás Soucek, Vladimír Coufal, West Ham.

Crystal Palace (4-3-3): Sam Johnstone – Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Eberechi Eze, Cheick Doucouré (Luka Milivojevic fra 90.), Jeffrey Schlupp – Michael Olise, Jordan Ayew, Wilfried Zaha (Odsonne Édouard fra 83.).

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski – Vladimír Coufal, Kurt Zouma (Angelo Ogbonna fra 18.), Nayef Aguerd, Emerson (Aaron Cresswell fra 45.) – Tomás Soucek, Declan Rice – Jarrod Bowen, Lucas Paquetá (Danny Ings fra 68.), Pablo Fornals (Saïd Benrahma fra 45.) – Michail Antonio (Maxwel Cornet fra 88.).

---