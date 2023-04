Strandberg foran derbyet: – Forhåpentligvis frisk og rask

Strandberg mistet kampen mot Brann sist runde etter å ha pådratt seg en smell i 0-2-tapet for Sarpsborg 08 i andre serierunde.

Fredag trente han som normalt med laget, og senere kunne Strandberg opplyse at han forhåpentligvis er frisk.

– Det er ennå et par dager til, så forhåpentligvis er jeg frisk og rask til mandag. Jeg har en litt skadeutsatt kropp, som de fleste vet. Det er et par ting som sammenlagt har gjort at kroppen har hatt en liten nedgang etter en fantastisk høst og vinter. Jeg håper det skal være bra til mandag, sier Strandberg til TV 2.

Vålerenga har fått en tung start på sesongen med én seier og to tap. LSK står med tre poeng mer hittil denne sesongen og skal i tillegg spille cupfinale mot Brann i midten av mai.

Lillestrøm kommer til mandagens kamp med en fersk 1-0-seier over Bodø/Glimt i cupsemifinalen i bagasjen.

