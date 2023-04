Qatar sikret seg nok et VM

Det opplyser det internasjonale basketballforbundet (Fiba) i forbindelse med gruppetrekningen til årets VM, som skal spilles i Indonesia, Japan og Filippinene i august og september.

Fiba opplyser imidlertid ikke om det var andre søkere enn Qatar til mesterskapet om vel fire år. Forbundet trekker fram infrastrukturen som ble bygget opp til fotball-VM i fjor som en styrke for den kommende vertsnasjonen.

Qatar fikk mye kritikk, særlig fra Norge og andre nordeuropeiske land, for brudd for menneskerettighetene i forbindelse med utbyggingene og forberedelsene til fotball-VM. Menneskerettigheter og arbeideres betingelser ble ikke nevnt av Fiba i forbindelse med fredagens kunngjøring.

Hovedstaden Doha skal arrangere samtlige 32 kamper i 2027-VM.

– Med alle kamper i samme by kan fansen planlegge alt lang tid i forveien og nyte en unik opplevelse ettersom alle arenaene er innenfor 30 minutter fra hverandre. Dessuten er alle arenaene allerede bygget, og utstrakt bruk av grønn teknologi skal sørge for at VM i 2027 blir et karbonnøytralt arrangement, uttaler forbundet.

Qatar-VM blir det tredje strake med asiatisk arrangør. Mesterskapet for fire år siden ble holdt i Kina.

Fiba kunngjorde fredag også at kvinnenes VM i 2026 skal arrangeres i Tyskland.