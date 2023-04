Golden Knights først til NHL-kvartfinale

Las Vegas-klubben tapte det første oppgjøret 1-5, men svarte knallhardt ved å rade opp fire strake seirer. Torsdag ble det 4-1 i egen hall i det femte møtet med Jets.

Blant målscorerne var svensken William Karlsson.

Golden Knights får enten Edmonton Oilers eller Los Angeles Kings som motstander i kvartfinalen. Oilers leder 3-2 sammenlagt før lørdagens kamp.

Dagen før spiller Mats Zuccarello og Minnesota Wild under press hjemme mot Dallas Stars. Nordmannens lag må vinne og tvinge fram et sjuende oppgjør for å holde liv i Stanley Cup-håpet.

---

FAKTA

Sluttspill National Hockey League (NHL) torsdag, 1. runde 5. kamp (best av 7):

Eastern Conference:

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 2-4 (sammenlagt 3-2), New Jersey Devils – New York Rangers 4-0 (sammenlagt 3-2).

Western Conference:

Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets 4-1 (sammenlagt 4-1).

---