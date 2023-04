SV og MDG ber regjeringen skynde seg med gummigranulat-forbud – åtte år for lenge

Det var den såkalte Reach-komiteen under EU-kommisjonen i Brussel som torsdag stemte fram forbudet. Komiteen er sammensatt av representerer fra EUs medlemsland.

Det er ventet at lovforslaget vil tre i kraft i løpet av 2023. Saken er imidlertid ikke hundre prosent avgjort ennå. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen.

– Jeg er glad for at EU tar ansvar i denne saken og kommer med et viktig grep for å minske forurensing. Dessverre kommer det til å ta lang tid før dette trer i kraft i EU, og det er ingen grunn til at Norge skal vente på det, skriver stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NTB.

– Truer dyreliv

Han ber klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) gå foran og sørge for et forbud i Norge så fort som mulig.

– Gummigranulat er forurensende og truer dyreliv over hele landet, så her er det på høy tid å komme med alternativer, sier Haltbrekken.

Partileder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne er også glad for EUs forbud. Han vil sette i gang omstillingen med en gang.

– Jeg ble veldig glad når jeg hørte denne nyheten i dag. Det er strålende at EU sier tydelig nei til gummigranulat fra kunstgress, som er en stor kilde til at mikroplast havner i dyr og i naturen, skriver Hermstad i en epost til NTB.

Forbudet blir altså en realitet om EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet ikke motsetter seg vedtaket.

Utfordrer regjeringen

Hermstad ber i likhet med Haltbrekken regjeringen ta raskt grep.

– Nå må regjeringen komme på banen med penger og sørge for at omstillingen på norske fotballbaner virkelig kan begynne. I Oslo har byrådet og MDG allerede gitt store midler på egen hånd for å komme i gang, uten å få noe som helst støtte fra regjeringen som henger langt etter, skriver Hermstad.

I forslaget som er stemt fram i EU legges det opp til at forbudet innføres med en overgangsfase på åtte år.

– Nå som EU sier tydelig ifra om at gummigranulat skal vekk, er det ingen grunn til å utsette overgangen. Vi må sørge for at alle som elsker å spille fotball, kan gjøre dette uten å bidra til plastforurensning, mener Hermstad.

Norges Fotballforbund har på sin side argumentert for at det er nødvendig med en lengre overgangsfase, helst på ti til tolv år, for å gjennomføre det som en storstilt omlegging for aktører over hele landet.